Moxnes om øyeblikket da han ble tatt: – Følte grunnen forsvant under føttene mine.

– Jeg vil si unnskyld til alle som er involvert. Jeg er innmari lei meg, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om brilletyveriet.

– Jeg har fått straff som fortjent og en grundig lærepenge, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han møtte pressen lørdag. Vis mer

Saken oppdateres.

Fredag ble det kjent at Rødt-leder Bjørnar Moxnes for to uker siden ble tatt for å stjele et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen. Lørdag møtte han mediene for å forklare hendelsen.

– Dette er en sak som nå skygger for Rødts politikk. Mange er skuffet over meg. Over at jeg fikk panikk og ikke gikk tilbake med en gang jeg fant brillene i lommen, sier han.

Ifølge Moxnes puttet han uforvarende brillene i lommen og forlot butikken uten å betale for dem. Først da han satt på restaurant med kjæresten oppdaget han at brillene lå i lommen.

– Jeg ble livredd, sier han.

Da begikk Moxnes den største tabben: Han tok av prislappen og la brillene i reisebagasjen. I stedet for å gå tilbake til butikken. Moxnes forklarer det med at han var redd for «en stor offentlig skandale».

Slik beskriver Moxnes forløpet og ordene som falt da vekteren kort etter kontaktet ham på restauranten:

– Slik jeg husker det, sier han at jeg må gi ham de solbrillene. Jeg var helt i sjokk. Følte det som om grunnen forsvinner under føttene mine. Så tror jeg at jeg svarer: Hæ, solbrillene. Som første reaksjon, jeg ble ganske perpleks.

– Ja. De solbrillene som du puttet i lommen, svarer vekteren. Så finner jeg frem brillene og gir dem til ham. Så blir jeg sendt bort til butikken for å betale for dem. Og deretter signerer jeg på et dokument slik at jeg får forelegget sendt senere.

Les også Bjørnar Moxnes om brilletyveriet: – Jeg burde ha gått rett tilbake og sett butikkpersonalet i øynene. I stedet tok jeg av lappen og la brillene i bagasjen.

– Vil ikke unnskylde meg

– Avgjørelsen om å legge brillene i bagasjen gjør du i panikk og av frykt for at det skal bli en skandale for Rødt. Betyr det at du bevisst gjorde deg til tyv for å skåne Rødt for en skandale?

– Ja, det å ta av prislappen når jeg oppdaget brillene, og legge dem i bagasjen, er jo, helt idiotisk. Noe jeg angrer dypt på. Og som var ut fra at jeg var redd for hvordan det kunne skade partiet, bli en svær sak og rive ned alt og skape trøbbel for mange andre. Jeg tror det var en slags panikkreaksjon.

– Partisekretæren skriver at det er en «svært menneskelig feil»?

– Jeg har ikke lyst å unnskylde, bortforklare eller gjøre det midlene, sier han.

Under intervjuene ropes sarkastisk fra bilister «Hvor er solbrillene mine, Moxnes?»

– Hvilke ord ville du brukt om en politisk motstander fra høyresiden som hadde gjort noe lignende?

– Ubeskrivelig dumt. Uforståelig. Pinlig. Jeg tror ikke jeg ville ment at tilliten som partileder ville vært borte. Men man vet aldri.

– Hvordan blir det for deg og Rødt og drive valgkamp etter dette?

– Jeg skjønner godt at folk vil plage meg med dette her. Det får de bare gjøre. Så får vi se hvordan det påvirker tilliten til meg og Rødt fremover.

– Tror du dere vil tape velgere på saken?

– Det kan jo være, sier Moxnes.

Les også Det blir nok en stund til man ser ham slik igjen

– Ingen hverdagslig tabbe

Han beklager både tyveriet og at han ikke fortalte hele historien da den ble offentlig fredag. Moxnes ga først inntrykk av at det hele var en forglemmelse. Han sier nå at det blant annet førte til at politiet fikk «ufortjent kritikk» for å ha håndtert saken feil.

– Det var en stor feil og ga inntrykk av at det var en mer hverdagslig tabbe. Den panikkreaksjonen jeg fikk gjorde meg skamfull og redd. Jeg skulle fortalt alt sammen fra første stund, sier Moxnes.

– Inntrykket som festet seg av politiet, var urettferdig, men også av selve saken. Det fremsto mer som en sak som kun handlet om en forglemmelse. Det har folk opplevd selv også. Men den andre store feilen jeg gjorde, kom ikke frem. Det var helt feil.

På spørsmål om han fortsatt har tillit han trenger for å lede partiet, svarer han:

– Jeg er avhengig av tillit for å være leder. Det er opp til Rødt og medlemmene å vurdere. Ingen har hevd på å være leder. Der er opp til andre enn meg å vurdere. Jeg klamrer meg ikke til taburetten. Det gjør jeg ikke, sier Moxnes alvorlig.

Han opplever at partifellene er «skuffet og at jeg får velfortjent kjeft».