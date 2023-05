Støre: Angrer ikke på telefonen til Helga Pedersen

Statsminister Jonas Gahr Støre angrer ikke på telefonsamtalen som bidro til at Helga Pedersen trakk seg. Pedersen mener Støre ga henne et tydelig signal.

Jonas Gahr Støre fortalte tirsdag morgen om den kontroversielle telefonen han tok til Helga Pedersen lørdag kveld.

02.05.2023 10:00 Oppdatert 02.05.2023 10:35

Tirsdag morgen kalte ledelsen i Arbeiderpartiet inn til pressekonferanse før helgens landsmøte. Her ble Ap-leder Jonas Gahr Støre konfrontert med telefonen han tok til tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen lørdag kveld. Pedersen har selv sagt at denne telefonen bidro til at hun likevel ikke ønsker å stille til valg som ny partisekretær i Ap.

– Angrer du på telefonen til Helga Pedersen?

– Overhodet ikke. Det mener jeg var helt riktig – og mitt ansvar – å skaffe oversikt over om hun hadde til hensikt å stille til et verv i partiledelsen. Jeg er partileder. Det er et viktig spørsmål for meg som partileder og partiet inn i en landsmøteuke.

– Ønsket å avklare

– Og da tok jeg kontakt med henne lørdag kveld og fikk en god samtale om det, sier Støre til Aftenposten.

– Ønsket du å vite hva hun ønsket mer enn å gi uttrykk for hva du mener om henne og ledelseskabalen?

– Jeg ønsket å avklare om hun var kandidat til stillingen. Så hadde vi en diskusjon om landsmøtet. Men jeg ønsker ikke å gå i detalj om en samtale jeg mener skal være fortrolig.

Fredag for halvannen uke siden la Arbeiderpartiets valgkomité frem sitt forslag til ny Ap-ledelse. Komiteen innstilte enstemmig på at Kjersti Stenseng gjenvelges som partisekretær. Stenseng har hatt dette vervet i åtte år.

Flere lokal- og fylkeslag har etter dette tatt til orde for at Stenseng blir byttet ut og signalisert støtte til Helga Pedersen.

På NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen sa selv Pedersen at hun trakk seg blant annet fordi det ikke er «grunnlag for et tillitsfullt og godt samarbeid med de sentrale miljøene i partiet».

Helga Pedersen reagerer på Støres uttalelser om deres telefonsamtale i helgen.

– Min plikt og mitt ansvar

På spørsmål om han visste at det ville bli så mye oppstyr av telefonsamtalen, svarer Støre:

– Det må jeg forholde meg til. På spørsmål om «snakket du med Helga Pedersen» så mener jeg det er like greit å si ja. Jeg mener faktisk at det er min plikt og mitt ansvar å skaffe meg oversikt.

Flere Ap-veteraner kritiserer Støres kontakt med Pedersen. Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal kaller nyheten om samtalen «et forstyrrende element» på 1. mai.

– Hun trakk seg etter alt å dømme etter samtalen. Dette er ille. Jonas er selv på valg og er ingen instans mellom valgkomiteen og landsmøtet, skriver Godal på Facebook.

Tidligere forsvarsminister Grete Faremo og tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen støtter Godal.

– Det er svaret til veteranene som kritiserer deg for å blande deg inn i valgprosessen?

– Ja. Jeg har forholdt meg til at valgkomiteen har gitt en enstemmig innstilling. Der har jeg vært, og jeg har ikke gitt mitt synspunkt på navn, men understreker betydningen av at alle må vurderes og de må finne en god kombinasjon av fornyelse og kontinuitet.

– Sa du til Pedersen at komiteens innstilling burde bli vedtatt?

– Jeg sa at jeg har forholdt meg til den. Og når det kommer spekulasjoner i mediene om at det kan komme benkeforslag inn i partiledelsen, synes jeg ikke det er mer mystisk enn at da tar jeg en telefon for å høre om det er tilfelle, svarer Støre.

Han understreker at han «ikke har bedt henne om å ikke stille til noe».

– Et tydelig signal

I etterkant av pressekonferansen uttalte Helga Pedersen seg om pressekonferansen i en post på Facebook. Der gjør hun det klart at hun fikk et tydelig signal fra Støre.

– Jeg registrerer at Jonas Gahr Støre på et pressemøte i dag har uttalt seg om samtalen som fant sted mellom oss lørdag kveld vedrørende mitt kandidatur som partisekretær på det forestående landsmøtet i Arbeiderpartiet, skriver hun.

Videre skriver hun at han ga henne et tydelig signal.

– Jeg er overrasket over at partilederen refererer fra vår samtale på en så konkret måte. Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier dette om hvordan det oppleves å stå i sentrum for persondebatten:

– For meg har det gått helt fint. Jeg er veldig glad for at det er en enstemmig innstilling fra valgkomiteen. Når vi stiller til valg og skal vurderes til ledelsen i Ap, er jeg forberedt på diskusjoner og at det kan komme andre navn som diskuteres, sier hun.

– Nå gleder jeg meg til landsmøtet, og det er landsmøtet som bestemmer, sier hun.

– Tror du at du hadde vunnet en kampvotering?

– Det har jeg ikke tenkt å mene noen verdens ting om. Jeg forholder meg til at det ligger en enstemmig innstilling på bordet. Så er det landsmøtet som er suverent til å bestemme.

– Ligger det noen politisk uenighet bak debatten om stillingen?

– Det tror jeg andre skal vurdere. Bakgrunnen for diskusjonen tror jeg de som har løftet den, skal svare på. At det diskuteres ulike personer i et parti så stort som vårt, er naturlig.

– Hva er det som gjør stillingen som partisekretær så attraktiv?

– Det viktigste mandatet er å sørge for at det vi gjør hver eneste dag – enten det er på Stortinget, i regjering eller ute i landet vårt – speiler og har et kraftig fotavtrykk av partiorganisasjonen vår.

– Derfor har det vært veldig viktig for meg etter at vi kom i regjering at partiet er aktivt med og tar beslutninger. Så er det viktig å se lenger frem enn dag-til-dag-politikken. Tenke strategi frem mot nye programprosesser og nye valgkamper og sikre en bred bevegelse som speiler folket.

– Har du lyktes som partisekretær?

– Det er mange ting som er gjort riktig, og så er det mange utfordringer som vi kunne løst bedre. Så har vi vunnet valg og tapt valg. Og så er det for dårlig oppslutning nå. Det er alltid mange ting vi kunne gjort bedre. Det er mange utfordringer for Ap med så lave målinger som vi nå har, slutter Stenseng.