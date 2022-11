Flere fylkesledere peker på Kaski som ny SV-leder: – Et av våre sterkeste kort

Audun Lysbakken har annonsert sin avgang som partileder i SV. Nå peker flere fylkestopper i SV på Kari Elisabeth Kaski som hans etterfølger.

– Kaski er et navn jeg håper flere vil merke seg fremover, sier Inger Brokka de Ruiter, leder i Agder SV, til Aftenposten.

11. nov. 2022 17:52 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag sa Audun Lysbakken at han ikke tar gjenvalg som SV-leder neste år. Han rakk knapt å slippe nyheten, før spekulasjonene var i gang om hvem partiets arvtager blir.

En av de mest aktuelle kandidatene til vervet, er finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski. Kaski er oprinnelig fra Kirkenes, men i dag innvalgt fra Oslo.

– Jeg håper hun stiller, til tross for at hun nettopp fikk en baby og er i mammapermisjon. Hun gjorde en god jobb som partisekretær og er en tydelig SV-er, både på miljø og fordeling. Hun er et av SVs sterkeste kort.

Det sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås, til Aftenposten.

Aftenposten har vært i kontakt med alle de 11 fylkeslederne i partiet. Av de fem som vil oppgi et navn, gir tre sin støtte til Kaski.

De to andre peker på SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– En god leder

Leder i Innlandet SV, Anne Lise Fredlund, mener Kaski innehar flere kvaliteter som vil gjøre henne til en god leder.

– Hun er en god lytter og begeistrer, samtidig som at hun evner å peke retning, prioritere og søke gjennomslag for politikken til partiet, sier Fredlund til Aftenposten.

Også Inger Brokka de Ruiter, leder i Agder SV, mener Kaski har en «samlende» effekt på partiets medlemmer:

– For meg skiller Kaski seg ut. Hun er inkluderende og flink til å spille de andre medlemmene i partiet gode. I en hektisk politikerhverdag er det ikke alltid lett å inkludere og involvere alle, men det klarer hun, sier Ruiter.

– Kaski er et navn jeg håper flere vil merke seg fremover, legger hun til.

Støttes trolig av SU

Sosialistisk Ungdom, SVs ungdomsorganisasjon, støttet Kaski i nestlederkampen mot Torgeir Knag Fylkesnes i 2019.

Internt i SV er det, etter det Aftenposten får opplyst, ventet at SU igjen støtter Kaski - selv om Bergstø er tidligere SU-leder. Ungdomsorganisasjonen skal først drøfte saken i sitt sentralstyre kommende uke.

Samtidig sier noen av fylkeslederne Aftenposten har vært i kontakt med at det er for tidlig å konkludere med hvem som kan overta etter Lysbakken. De undertsreker også at det kan komme flere kandidater inn i kampen om ledervervet.

Kaski selv ønsker foreløpig ikke å kommentere egne lederambisjoner, skriver hun i en melding til Aftenposten.

– Foretrekker en kvinne

Flere av fylkeslederne Aftenposten har vært i kontakt med, mener en kvinnelig leder ville gagnet partiet. I dag er nemlig de fem partiene i den rødgrønne blokken på Stortinget ledet av menn. De fire partiene på ikke-sosialistisk side ledes alle av kvinner.

Nestleder i Viken SV, Heidi Larsen, mener at det er på tide med et skifte.

– Det ville vært flott dersom SV, med en sterk feministisk profil, kunne hatt en kvinnelig leder som gjenspeiler nettopp det. Jeg ville foretrukket en kvinnelig leder, sier Larsen.

Larsen trekker frem SV-nestleder Kirsti Bergstø som en god lederkandidat. Bergstø var fungerende partileder da Lysbakken nylig var i pappapermisjon.

– Hun viste gjennom Auduns permisjonstid at hun er i stand til å lede partiet. I tillegg representerer hun meg og det grunnlaget jeg har med meg fra fagbevegelsen, sier Larsen.

Også fylkesleder i Nordland SV, Åshild Pettersen, gir sin støtte til Bergstø.

Leder for Vestfold og Telemark SV, Grete Wold, ønsker ikke å si noe om hvem hun vil se som ny partileder, men sier seg enig med de andre fylkeslederne på ett område:

– Det ville vært bra med en kvinnelig leder.

Et flertall av fylkeslederne Aftenposten har pratet med, peker på Kari Elisabeth Kaski som best egnet til ledervervet. Men SV-nestleder Kirsti Bergstø får også støtte fra flere hold.

Vil utforde på EU-spørsmål

Aftenposten har også tatt kontakt med alle lederne av SVs faste utvalg og nettverk arrow-outward-link , uten at noen har villet flagge klar støtte til én kandidat.

Partiveteran Heming Olaussen leder SVs EU/EØS-utvalg. Han påpeker at ingen kandidater har meldt seg så langt.

– Men vi vil utfordre de kandidatene som rekker opp hånden, på både EØS- og EU-spørsmålet. For meg vil det være viktig at den nye lederen er klinkende klar på at SV er imot norsk EU-medlemskap og ønsker å erstatte EØS-avtalen med en ordinær handelsavtale med Europa.

Dette er vedtatt SV-politikk, men Ukraina-krigen har ført til nye debatter og forsøk på omkamp, forteller han.

– Bergstø er solid på dette, men jeg har ingen grunn til å tro at verken Fylkesnes eller Kaski skulle mene noe annet. Men nå er det en stund siden de har ytret seg om disse spørsmålene, sier Olaussen.

Gjermund Skaar, leder av internasjonalt utvalg, sier at han ikke vil flagge noe klart standpunkt nå.

– Men Bergstø kommer fra det samme fylkeslaget som meg, og jeg liker henne godt, sier han.