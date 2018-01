Først ved 20.45-tiden kom statsministeren ut fra etablissementet.

– Skulle ikke dere begynne å jobbe, spurte Aftenposten spøkefullt.

– Å jo da, derfor har jeg holdt peptalk nå. Og så går jeg hjem tidlig for å jobbe, svarte Solberg mens selskapelighetene fortsatte inne.

Allerede før sjefen, hadde nyutnevnt klima- og miljøminister Ola Elvestuen og den ferske statsråden for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (36), forlatt lokalet.

Torgeir Strandberg

Tidligere på den nye blågrønne regjeringens første dag:

– Vi skaper historie, erklærte statsminister Solberg om sin regjering ledet av tre kvinner.

#Metoo-saker og overgrepsrykter fulgte de tre partilederne helt inn på pressekonferansen der den historiske begivenheten skulle presenteres.

– Jeg har fått veldig mye støtte. Det plinger og tikker inn SMS-er hele tiden, sa Venstre-leder Trine Skei Grande på formiddagen i går.

Krevende start

Det som skulle bli hennes første dag som statsråd, og hennes kanskje største som politiker, bar preg av at hun i går kveld sto frem i Aftenposten med erklæringen: «Jeg er ikke en overgriper».

– Jeg tror en del føler at jeg snakker på flere kvinners vegne. Jeg håper dette ikke skremmer folk fra å være med i politikken, sa Grande alvorlig.

Hun viste Aftenposten håndskrevne kort og brev fra folk som uttrykte støtte og sympati med henne etter de siste dagenes rykteflom midt i regjeringsforhandlingene.

Olav Olsen

Mascara-faktoren var høy i Venstres korridor i Stortingets første etasje.

I møterommet ble Grande sminket mens hun avklarte store og små spørsmål med rådgivere som pilte ut og inn av rommet.

Iselin Nybø (V) mente regjering med Frp var «usannsynlig». Nå er hun statsråd.

Ut fra nabokontoret kom påtroppende statsråd Iselin Nybø, lettere forkjølet, på vei til å blankpusse sko og støvletter.

«Det er blitt umulig»

Stortingsrepresentant og Venstre-kollega Carl-Erik Grimstad ga partilederen sin en lang klem.

Grimstad har forelest i journalistikk og etikk i 10 år og jobbet mye med spørsmål om «presse og grunnløse påstander».

– I bunn og grunn synes jeg ikke denne saken har noe i mediene å gjøre. Men jeg ser at det er blitt umulig. I dagens situasjon med sosiale medier er det helt umulig. Jeg vet ikke om det er en bedring av situasjonen, sa Grimstad, mens Grande forberedte seg til statsråd på Slottet og nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet.

– Hvilke hilsener setter du mest pris på?

– Jeg setter pris på hilsener fra folk fra andre partier. Det viser at dette ikke bare handler om meg, men er universelt, sa hun.

Olav Olsen

«Trines sak annerledes»

På Slottsplassen var det blomster og blide ansikter, slik det alltid er når nye statsråder står frem for folket.

Nøkkeloverrekkelsene i departementer med statsrådsskifter gikk også unna i elskverdige og hyggelige former.

Til gjengjeld ble de tre partilederne innhentet av utriveligheter på sin første pressekonferanse etter regjeringsutvidelsen.

Kommentator Therese Sollien om regjeringssamarbeidet: Venstre og Fremskrittspartiet gjør klokt i å gå i regjering sammen. Men hva har Høyre å vinne på det?

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande måtte svare på spørsmål om hvordan Unge Høyre-saken, spredning av grovporno på nett og ryktene om Skei Grande hadde påvirket regjeringsforhandlingene.

– Dette har vært krevende saker, sa Erna Solberg, som presiserte at «Trines sak er annerledes» enn de to andre.

Hun snakket heller om det historiske.

– Vi skaper historie når vi danner en regjering med tre kvinnelige partiledere, sa statsministeren. Hun trakk spøkefullt frem Regjeringens sans for resirkulering da hun etter tur presenterte de nye statsrådene – og de omplasserte.

Olav Olsen

Listhaug har «stor kraft»

Integrering og innvandring var to fagområder hun nevnte spesielt. Tidligere kommunalminister Jan Tore Sanner (H) skal lede integreringsarbeidet som kunnskapsminister.

– Jeg tror vi vil se store synergieffekter mellom barnehager, kunnskap og integrering, sa Solberg.

Hun trakk også frem Sylvi Listhaug som en statsråd som har vist at hun «med stor kraft» kan løfte gjennom saker. Hun tar nå over som justisminister, og får ansvar for beredskap og innvandring.

Med seg på laget får hun Venstres Sveinung Rotevatn som statssekretær.

Hagen misfornøyd

Historisk var det naturligvis også at Venstre og Frp var i regjering sammen for aller første gang, samt at landet hadde fått sin første statsråd for eldresaker. Valget falt på Frp-politikeren og stortingsrepresentanten Åse Michaelsen fra Mandal.

Hun ble foretrukket til posten fremfor en annen som gjerne skulle ha forsøkt seg i rollen, den tidligere Frp-formannen Carl I. Hagen.

– Er det skuffende at det ikke er du som bekler denne posten?

– Ja, sa Carl I. Hagen til Dagsavisen. Men overrasket var han ikke.

– Jeg begynner å bli vant med at jeg ikke tilgodeses ting jeg har lyst på.

Her kan du lese om Hagens eldreministerdrøm: Siv Jensen: – Jeg skjønner at han kan være skuffet over det.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Eldste på Stortinget noensinne

Om ikke Hagen ble eldreminister, så ble det i alle fall gjort plass til eldre på Stortinget som følge av de nye statsrådsutnevnelsene. Da Nikolai Astrup ble ny utviklingsminister, gjorde det plass for 81 år unge Astrid Nøklebye Heiberg. Hun er dermed den eldste fast møtende på Stortinget – noensinne.

– Nær en tredjedel av befolkningen er over 60 år. Vi har mye å by på av erfaring, sier hun.

Plass ble det også til Guri Melby og Grunde Kreken Almeland, etter at Ola Elvestuen og Trine Skei Grande fikk utdelt hver sin statsrådspost.