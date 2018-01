Mente regjering med Frp var «usannsynlig» – nå er hun forskningsminister

– Jeg var blitt varslet på forhånd om at hun kom til å ringe. Jeg har en sånn vestlandstelefon som ikke fungerer under fem grader, så jeg var påpasselig med at jeg hadde kommet meg hjem og satt med telefonen plugget inn da hun ringte, sier den nyslåtte ministeren for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø (V).

– Hva tenkte du da telefonen kom?

– Saft suse!

Ville bli statsråd

Hun trengte ingen betenkningstid, da partileder Trine Skei Grande mandag kveld ga beskjed om at hun ønsket henne med i regjeringen. Allerede i desember sa hun klart fra hva hun ville:

– Det er klart jeg vil være med dersom Venstre går i regjering, sa hun da til NRK.

Onsdag fikk hun ønsket oppfylt. Den 36 år gamle advokaten rakk bare knappe to uker tilbake i advokatjobben hos Simonsen, Vogt og Wiig i Stavanger før hun kastet seg på flyet til Oslo i snøkaoset tirsdag kveld.

Kofferten ble pakket på en halvtime etter at møtet med den siste klienten ble avsluttet tirsdag ettermiddag.

Kort advokatkarrière

Advokatbevillingen rakk hun ikke å få tilbake. Den løp ut mens Nybø var på Stortinget fordi hun ikke hadde fått med seg at hun måtte sende inn oppdatert politiattest. Den nye kom først tirsdag.

– Det ble jo en litt kort advokatkarrière, sier hun.

Nybø toppet Venstres liste i Rogaland før valget i fjor høst, men røk ut av Stortinget etter fire år som nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Nå blir hun forsknings- og høyere utdanningsminister og deler Kunnskapsdepartementet med Jan Tore Sanner (H).

Olav Olsen

«Usannsynlig» å gå i regjering med Frp

Nybø ble tidlig lansert av kolleger i partiet som en av de heteste kandidatene til å gå inn i regjering for Venstre, sammen med nestleder Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn. Rotevatn blir statssekretær for Sylvi Listhaug i Justisdepartementet.

Iselin Nybø er sentralstyremedlem i Venstre og stemte i høst for at partiet skulle gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp. Men da debatten om regjeringssamarbeid raste under Venstres landsmøte i fjor vår, var tonen en annen:

– De sakene som er viktige for Venstre, gjør det svært usannsynlig å sitte i regjering med Frp, sa Nybø da.

– Hva tenker du om at vi har en forskningsminister som bommer så grovt i sannsynlighetsberegning?

– Politikk er politikk, og der skjer det ting og går prosesser, sier hun.

Realitetsorientering

Hun understreker at partiet har vært gjennom en lang og krevende prosess fra landsmøtet til nå.

– Det er klart at folk har realitetsorientert seg da de så at valget gikk som gjorde, og sett hva slags muligheter det var. Vi har vært opptatt å få mest mulig gjennomslag for politikken vi gikk til valg på, sier hun.

– Hva er det første du vil ta tak i?

– Først skal jeg sette meg ned med alle de flinke folkene som jobber i dette departementet og sette meg inn i hva de holder på med, for jeg har på følelsen at de jobber allerede. Så skal vi også bruke de neste ukene til å legge planer for hvordan vi skal sette i verk regjeringserklæringen, og jeg vil også bruke tid på å lytte til sektoren og høre hvordan behovet er der ute.