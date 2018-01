NRK: Frp-topp Ulf Leirstein sendte hardporno til 14 år gammel partifelle

NRK skriver onsdag ettermiddag at Leirstein gjentatte ganger sendte porno til unge, mannlige partifeller i hjemfylket Østfold. E-postene ble sendt fra Leirsteins e-postadresse på Stortinget i 2012.

Ifølge kanalen var en av mottagerne 14 år gammel. Han sier til NRK at e-postene var del av et mønster av uønsket seksuell oppmerksomhet fra Leirstein.

– Jeg følte et ekstremt ubehag rundt dette, men jeg turte ikke gå videre med det. Ulf hadde en slik posisjon som stortingsrepresentant, som førstemann på listen og i justiskomiteen, at han var Gud og urørlig for oss, sier han.

Trekker seg

Leirstein selv innrømmer at han sendte e-postene.

«Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stille mine tillitsverv i bero», skriver Leirstein på Facebook.

Kan slippe unna straff

NRK viser blant annet til en e-post som de har fått en kopi av. Der er det vedlagt 44 hardpornografiske bilder. En annen e-post inneholder 11 bilder. Mottagerne var unge gutter som var aktive i FpU i Leirsteins hjemfylke Østfold.

Det er forbudt å sende pornografi til personer under 18 år. Strafferammen er «bot eller fengsel inntil 3 år», ifølge straffelovens paragraf 317. Forhold med den strafferammen blir foreldet etter fem år. E-postene NRK viser til, ble sendt i 2012. Dermed kan ha slippe unna straff.

Strafferettsekspert Erling Husabø ved Universitetet i Bergen sier til NRK at spredning av pornografi til personer under 18 år har en strafferamme på 3 års fengsel.

– Hvis dette er pornografi er det et brudd på pornografibestemmelsen i straffelovens § 317c. Det er nok at pornografi overlates til en mindreårig person, sier Husabø til NRK.

Politiet kan likevel etterforske saken

Politiet kan likevel, av eget initiativ, starte etterforskning av Leirstein – hvis politiet har mistanke eller grunn til å tro at Leirstein kan ha sendt e-poster med pornografisk materiale til personer under 18 år etter 2012. I så vil det være snakk om forhold om ikke er strafferettslig foreldet.

Dette reguleres av straffeprosesslovens paragraf 224:

«Etterforskning foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.»

Siv Jensen: – Ikke greit hvis dette er riktig

Frp-leder Siv Jensen møtte pressen etter høringen i SSB-saken onsdag kveld. Hun ble gjort kjent med forholdene tirsdag kveld.

– Jeg syns ikke det er greit hvis dette er riktig. Jeg mener alle våre tillitsvalgte skal oppføre seg ordentlig og følge norsk lov. Jeg er veldig glad for at vår parlamentariske leder har koblet seg på saken. Så har jeg stor forståelse for at Leirstein har stilt sine verv i bero.

Rolf Øhman

Jensen vil ikke spekulere i hva utfallet kan bli. Så langt er hun ikke kjent med identiteten til NRKs kilde i saken.

– Kan en tillitsvalgt i Frp som sprer porno ha sentrale verv i Frp, selv om han ikke skulle bli dømt for dette?

– Jeg forventer at de oppfører seg og følger norsk lov. Nå må vi først finne faktum i saken, og det må gjøres en ordentlig jobb rundt dette, sa Jensen.

Frp-topp Limi: – Ikke akseptabelt

Rolf Øhman

Parlamentarisk leder i Frp Hans Andreas Limi sier til Aftenposten at han ble kjent med saken tirsdag.

– Det er veldig beklagelig. Samtidig er det veldig vanskelig siden NRKs kilde er anonym. Så informasjonen vi har i første omgang er kun gjennom media. Det hadde vært lettere om vedkommende tok kontakt med oss, sier Limi.

Det var da NRK ringte Frps kommunikasjonsavdeling at Limi ble klar over saken. Han sier det ikke er en varslingssak, siden NRKs kilde ikke har varslet ifra til partiet.

– Vi håper fortsatt at vedkommende tar kontakt med oss, sier Limi.

– Hvis Leirstein har spredt porno til mindreårige, holder det med pause eller må han slutte både som justispolitisk talsperson og parlamentarisk nestleder i gruppen?

– Jeg kjenner ikke til at han har spredt pornografisk innhold utover det ene tilfellet.

– Nå tar han en pause slik at vi kan gå inn i detaljene og forhåpentligvis komme i kontakt med personen som har gitt denne informasjonen til NRK. Så må vi på basis av det ta en avgjørelse rundt konsekvensene. Det er helt umulig for meg å si hvilke konsekvenser dette kommer til å få, sier Frps parlamentariske leder.

– Dette har også en rent menneskelig side i forhold til Leirstein og hans familie.

Limi vet ikke hvorfor ingen reagerte da e-postene ble sendt i 2012. Så langt kjenner han bare til et enkelttilfelle.

– Vi må huske at dette skjedde i 2012. Det har Leirstein beklaget. Dette skulle ikke forekommet og man skal ikke sende denne typen e-poster fra Stortingets e-poster. Det er ikke tvil om at det er uakseptabelt.

Stortinget undersøker ikke representanters e-post

Stortinget overvåker ikke innholdet i representantenes e-poster, opplyser IT-sjef Rebecca Gudnadottir Gundhus til Aftenposten.

– Det henger både sammen med at de ikke er ansatt hos Stortinget, men er tillitsvalgte, og at vi forutsetter at de forholder seg til de lover og retningslinjer som gjelder, sier hun.

Gundhus sier at det ikke tidligere er avdekket at noen representanter på Stortinget har sendt pornografi fra sine offisielle e-postadresser.