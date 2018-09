Innholdet i KrF-leder Knut Arild Hareides bok blir ikke bare finlest i hans eget parti. Også i regjeringspartiene, som risikerer å miste KrFs støtte, leses boken med lupe. Sentrumskamerat Trine Skei Grande er en av dem som ikke liker det hun leser.

Fikk du meg deg denne? Ni tegn i Hareides bok som ikke tyder på tettere Frp-samarbeid.

Dominerende Frp og liberalister i Venstre

– Mye er dårlig grunngitt, sier hun og sikter til påstander om både Frp og Venstre.

Hareide påpeker at sentrum alltid har hatt en sterk politisk tyngde i de ikke- sosialistiske regjeringene KrF har vært med i.

– En regjering med et stort Høyre og et sterkt Fremskrittsparti har ikke et slikt tyngdepunkt, skriver han.

– At Frp er en «dominerende kraft i samarbeidet», slik han skriver, stiller jeg meg uforstående til. Det er bare å lese Jeløya-erklæringen eller se hva som faktisk blir foreslått av denne Regjeringen, sier Venstre-lederen og nevner målrettede tiltak mot barnefattigdom og tiltak for å fjerne plast i havet.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Avfeier påstander om Venstre-liberalister

Ikke overraskende protesterer hun også på Hareides beskrivelse av et Venstre som stadig mer preges av «liberalister som står langt fra KrF i viktige verdispørsmål». Ifølge KrF-lederen er Venstre blant de mest liberale i spørsmål om bioteknologi, menneskeverd og i ruspolitikken.

– Det er ikke noe nytt at Venstre alltid gått foran på områder som ruspolitikk og likestilling. Det ligger naturlig for et liberalt parti, sier Venstre-lederen.

Hun er likevel er mest opprørt over at han i hennes øyne glemmer alt de to sentrumspartiene har fått sammen.

Har sammen fått til mye

– Det jeg synes er verst, er at han snakker ned de seirene han har vært med på. Han snakker ned det vi sammen har gjort for fattigdom i verden og fattige i Norge, og han snakker ned alt vi har fått til på klima- og miljøområdet, sier hun.

Skei Grande minner også om at Norge tar imot mange flere kvoteflyktninger enn da de rødgrønne regjerte, og at KrF og Venstre har fått til varige endringer for asylbarn.

– Også alt dette snakker han ned. For meg handler politikk om å få gjennomslag for saker. Det har vi virkelig fått gjennom et felles samarbeid, og jeg ønsker at KrF fortsatt skal være med på laget, sier hun.

– Er det det han gjør – å snakke ned slike seiere?

– Han sier jo det er vanskelig å få gjennomslag for de myke sakene i dette samarbeidet. Jeg opplever at vi har fått stort gjennomslag.

Uenig i «bremsekloss»-rollen

Hareide skriver også at han ofte har fått jobben som «bremsekloss» – at han har «bremset og stoppet usosial politikk, lite miljøvennlig politikk, kutt i hjelpen til verdens fattige» og at han har fått bremset en «distriktspolitikk bare tilpasset sentrale strøk».

Skei Grande mener et sentrumsparti både må bremse og dytte og spør retorisk om Hareide føler han har «bremset eller dyttet» klimapolitikken, vern av Lofoten og Vesterålen og flere andre saker der sentrum har fått gjennomslag.

– Vi har fått til den største desentraliseringen av makt siden innføringen av fylkeskommunen på 70-tallet, sier Skei Grande og sikter til både regionreformen og utflytting av statlige arbeidsplasser.

– Er du skuffet over innholdet i boken?

– Jeg tror bare det er en dårlig strategi å snakke ned det man får til. Sentrum bør snakke opp rollen sin – ikke ned. For Venstre sin del kan jeg slå fast at gjennomslagene som er viktige for oss har vært større etter at vi gikk inn i regjering.

– Frykter du at KrF skal bytte side?

– Nei, jeg håper han ser hva han har fått til og hva baklandet hans mener, sier Trine Skei Grande.

Sunes du denne saken var interessant, vil du kanskje lese disse også: