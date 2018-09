Støre etter Knut Arild Hareides tale: – Ser positivt på samarbeid

– Jeg hilser det velkommen, for jeg tror vi kan få til viktige ting, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at KrF-leder Knut Arild Hareide fredag ettermiddag sa han ønsket å undersøke mulighetene for regjeringssamarbeid mellom KrF, Sp og Ap.

Han understreket at KrF og Arbeiderpartiet deler viktige fellesskapsverdier i politikken, og at begge partier har et sterkt sosialt engasjement, og at de ofte finner sammen i saker som rettferdig fordeling, bistand og fattigdomsbekjempelse.

Støre sier Hareide ringte ham en halv time før talen for å orientere om konklusjonen.

Støre viser til at KrF nå skal debattere veivalget internt og trekke sine konklusjoner om samarbeid.

– Den prosessen bør få gå sin gang. Et nærmere politisk samarbeid forutsetter respekt for hverandres standpunkter og interne prosesser, sier han.

– Det er klart at hvis flertallet skifter, så er Arbeiderpartiet klar, sa Støre.

– Historisk og viktig

Han kaller KrF-lederens tale «historisk for KrF og kanskje norsk politikk». Han utelukker ikke at Ap kan gå i regjering uten SV, men vil ikke svare konkret på spørsmålet.

Han understreket at han ikke vil blande seg inn i KrFs politiske prosess.

– Men jeg kan si at jeg tror det fellesskapet som er mellom hans og vår politiske historie og det vi har fått til på Stortinget viser at vi har store muligheter, sa han.

På spørsmål om han vil felle Regjeringen ved første mulighet dersom Hareide får med seg partiet i sin anbefaling, svarer Støre:

– Det er for tidlig å begynne å spekulere i. Men det er klart at hvis flertallet i Stortinget skifter, er det en ny situasjon. Vi har ikke vært på regjeringsjakt fordi flertallet i dette valget avklarte grunnlaget for denne regjeringen. Men noe skjedde i høst: KrF definerte seg som opposisjonsparti og har dannet flertall med opposisjonen i viktige saker. Og de har vært helt tydelige på at de vil ta et retningsvalg, sier Støre.

Tror på raske regjeringsforhandlinger

– Er en regjering med KrF, Sp og Ap egentlig din drømmekonstellasjon?

– Jeg kan se for meg ulike konstellasjoner, men jeg tror en slik konstellasjon kan få til mye bra politikk. Men jeg har også samarbeidet med SV i åtte år og fått til mye bra med dem, sier Støre.

– Det ser nesten ut som du har begynt å glede deg til å bli statsminister?

– Jeg gleder meg til at det kan komme en avklaring i norsk politikk som kan åpne for et nytt flertall.

– Hvis Hareide får partiet med seg - er det da realistisk at dere kan overta allerede i høst? Dere må da forhandle om en regjeringsplattform først?

– Det tror jeg ikke tar lang tid, svarer Hareide.

Han ble også spurt om statsbudsjettet kan være en krisesak som kan felle Regjeringen.

– Det er for tidlig å si, men det er høstens største sak, og det vil gi en retning for politikken, sier Støre.

Sp: Nå må vi snakke sammen

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier ja til å gå i sonderinger med KrF.

– Nå vi snakke sammen, sier Vedum i en første kommentar etter Knut Arild Hareides tale til landsstyret fredag. I talen anbefalte han KrF å vurdere regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Ap.

Vedum sier også at han nå vil avvente den interne prosessen i KrF.

– Nå må KrF ta sine runder internt. Det er litt for tidlig å konkludere om den prosessen. Det viktigste for oss er sakene, regjeringsmakt er et middel, sier han og åpner for et samarbeid uten SV.

– Vi gikk til valg med ønske om regjering basert på Ap og Sp, sier Vedum.

Aftenposten kommer tilbake med mer