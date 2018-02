Asle Toje nytt medlem i Nobelkomiteen

Etter at stortingsflertallet før jul sa nei til Carl I. Hagen, har Frp jobbet i flere uker med å finne en ny kandidat. 22 navn er spilt inn som kandidater. Til slutt sto kampen mellom Danmarks tidligere statsminister Fogh Rasmussen, forskningssjef Asle Toje og tidligere justisminister Anders Anundsen.

– Jeg er umåtelig beæret. Jeg kjenner jo til prisen og komiteens historie. Det er en fantastisk ære å bli spurt og det vil jeg takke ja til, sier Toje til Aftenposten.

Stortingsgruppens valgkomité, ledet av Morten Wold, kom ikke med en entydig innstilling. Men ønsket at gruppen skulle ha en åpen diskusjon og reell innflytelse på valget.

– Valgkomiteen fikk mange gode innspill og hadde en vanskelig oppgave. Heldigvis kunne vi velge blant mange meget gode kandidater, og etter en helhetsvurdering falt komiteen og stortingsgruppen ned på Asle Toje, noe jeg tror blir veldig bra, sier stortingsrepresentant og leder av valgkomiteen, Morten Wold, til NTB.

Gruppen startet debatten like etter klokken 1600, og kort tid før klokken 17 var avstemningen ferdig med et flertall for Toje.

– Jeg er meget fornøyd med at stortingsgruppen har valgt en så god kandidat som Asle Toje og er overbevist om at han kommer til å tilføre Nobelkomiteen betydelig kompetanse, sier parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi.

Fakta: Fakta om Asle Toje * Utenrikspolitisk forsker og kommentator. Forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt siden 2009. * Født 16. februar 1974 (43 år). * Studerte ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Tok doktorgrad i internasjonal politikk ved Pembroke College ved University of Cambridge i 2006. Fulbright-stipendiat ved Columbia University 2004–2005. * Forskningsmedarbeider ved Institutt for forsvarsstudier 2007–2008. Gjesteforsker ved European Union Institute for Security Studies (EUISS) i 2008. * Har også vært fast spaltist i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo. (NTB)

Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde hadde foreslått Toje.

– Det er en veldig stor ære og ansvar å sitte i Nobelkomiteen. Det tror jeg de fleste er klar over, sa Toje til Aftenposten i forrige uke.

Han har tidligere vært medlem i Frp, men er ikke medlem i noe parti i dag. Han må nå si opp stillingen som ansatt ved Nobelinstiuttet.

– Det er slik det er. Det går rett og slett ikke an å arbeide for Nobelinstituttet, samtidig som man sitter i komiteen. Da må jeg si opp og finne meg noe annet å gjøre. Men det kommer til å gå helt fint, sier Toje onsdag ettermiddag.

Toje har en variert og merittert bakgrunn som forsker og skribent. Toje har arbeidet ved Norsk Utenrikspolitsk Institutt (NUPI), Institutt for forsvarsstudier, EU Institute for security studies i Paris og Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han skrevet og redigert flere bøker, og vært en aktiv samfunnsdebattant.

– Mitt interessefelt er krig og fred, sa Toje.

Blant de andre kandidatene var NATOs tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, og de tidligere stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Kenneth Svendsen og Kristian Norheim.

Fakta: Fakta om Nobelkomiteen * Alfred Nobel bestemte i sitt testamente at fredsprisen skulle deles ut av en komité på fem medlemmer, utnevnt av det norske Stortinget. * I henhold til reglene vedtatt av Stortinget velges komiteens medlemmer for seks år med mulighet for gjenvalg. Hvert tredje år er henholdsvis to og tre medlemmer på valg. * Fra 1936 har det vært praksis at statsråder ikke skal sitte i komiteen. Fra 1977 ble dette utvidet til også å gjelde sittende stortingsrepresentanter. Bakgrunnen for dette har vært å sikre komiteens uavhengighet. * Partiene på Stortinget har fordelt plassene i komiteen mellom seg etter en fordelingsnøkkel. Partiene som har rett til en plass, har selv alene fått bestemme hvem som fyller denne. * Fremskrittspartiet fremmet før jul sin tidligere partileder Carl I. Hagen som kandidat til komiteen, men hans kandidatur ble avvist av stortingsflertallet med begrunnelsen at han er valgt som vararepresentant til Stortinget denne perioden. Frps plass i komiteen har dermed stått ledig i påvente av at partiet fremmer en ny kandidat. (NTB)

Også islamkritiske Hege Storhaug spilt inn til valgkomiteen. Men forslaget ble aldri seriøst vurdert i valgkomiteen.

I høst ble det en flere uker lang strid rundt partiets nominasjon av Carl I. Hagen som Frps medlem. Stortingets flertall avviste til slutt Hagens kandidatur på prinsipielt grunnlag fordi han er vararepresentant til Stortinget.

Fogh Rasmussen, dansk statsminister i 2001–2009, hadde både tilhengere og motstandere i gruppen.

– Min anbefaling vil ikke være Fogh Rasmussen. Han fikk bare en periode som generalsekretær i NATO, det er kanskje et signal i seg selv. Han er heller ikke en mann man åpenbart forbinder med, eller kan kalle en fredens mann, sa Tybring-Gjedde.

Han viser også til at Fogh Rasmussen nå livnærer seg som politisk rådgiver for diverse stater og organisasjoner.

– Han har så vidt jeg skjønner store eierinteresser og er aktiv i internasjonal handel. Det vil være et spørsmål om hvilke land han driver forretninger i, her er det en del ting som skurrer, sier Tybring-Gjedde.