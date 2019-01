17. oktober 2018 avdekket Aftenposten at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger og jukset til seg offentlige midler fra Stortinget.

Stortinget politianmeldte saken 18. oktober, og saken har siden vært under etterforskning av Oslo politidistrikt. Keshvari er siktet for grovt bedrageri, som har en strafferamme på seks års fengsel.

Keshvari erkjente forholdene og lovet at han skulle betale tilbake penger, men etter tre måneder konstaterer Oslo-politiet at etterforskningen av den bedragerisiktede stortingsrepresentanten vil fortsette en god stund til.

– Etterforskningen pågår, og vi jobber med å finne ut hva som har skjedd. Vi har følgelig heller ikke tatt stilling til påtalespørsmålet, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt.

Politiet opplyser at de fremdeles jobber med å kartlegge det økonomiske omfanget av saken, og at etterforskningen «kommer til å ta tid».

Manglet dokumentasjon for reiser for 290.000 kroner

Aftenpostens gjennomgang viste at Keshvari hadde levert ikke-dokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner.

Av disse var 36.000 kroner utbetalt for påståtte reiser der det kunne dokumenteres at Keshvari befant seg i Oslo i samme tidsrom. 116.000 kroner var knyttet til reiser hvor lokale Frp-ledere eller andre kilder bestred at han hadde vært på besøk.

Ingar Storfjell

Keshvaris advokat Bjørn Stordrange sier at det fremdeles ikke er helt klart nøyaktig hvor stort beløp Keshvari urettmessig har fått utbetalt, men gir uttrykk for at det kan ligge i nedre sjikt av det Aftenposten har omtalt.

– Det jeg kan si, er at de tallene Aftenposten har brukt i alle fall ikke er for lave.

Stordrange er den tredje advokaten som representerer Keshvari. Han har vært forsvarer i flere større bedragerisaker, blant annet saken mot tidligere stortingsrepresentant Anders Talleraas, og var selv stortingsrepresentant for Høyre på 80-tallet.

Stortinget vil ikke ha tilbakebetalt før etterforskningen er over

Allerede 19. oktober slo Keshvaris daværende advokat Arve Lønnum fast at de hadde overlevert en oversikt over alle fiktive reiser til Stortinget, slik at disse kunne betales tilbake. Ifølge advokaten var Keshvari «ivrig etter å få saken ut av verden».

– Keshvari ønsker nå å inngå en betalingsordning slik at han får gjort opp for seg, sa Lønnum til Aftenposten.

Junge, Heiko / SCANPIX

Frp-representanten var i desember tilbake på Stortinget, etter at han en periode var sykmeldt. Som andre stortingsrepresentanter får Keshvari en månedlig godtgjørelse på rett under 80.000 kroner.

Over tre måneder etter avsløringen, opplyser Stortinget at det ikke er innført noen betalingsordning eller trekk i godtgjørelsen for at nasjonalforsamlingen skal få tilbakebetalt pengene Keshvari har erkjent at han aldri skulle fått.

«Keshvari har tilbudt å betale tilbake for mye utbetalt reisegodtgjørelse. Stortingets administrasjon vil avvente en vurdering av dette, herunder hvor mye som eventuelt vil bli krevd tilbakebetalt, til den pågående etterforskningen eller straffesaken mot Keshvari er avsluttet», skriver seniorrådgiver Gunnar Syverud i en e-post.

Forsvarer: – Samarbeider med politiet

Stordrange sier til Aftenposten at det er i alles interesse å avvente en tilbakebetaling til det nøyaktige beløpet er klarlagt.

Han opplyser at Keshvari samarbeider med politiet «så langt han kan».

– Har Keshvari forklart hvorfor han har gjort dette?

– Det vil være helt uriktig av meg å gjengi innholdet i forklaringene han har gitt til politiet.

Han ønsker heller ikke å si om det har vært gjennomført nye avhør av stortingsrepresentanten.

– Har du eller din klient noen refleksjoner rundt at Keshvari kan fortsette å få godt betalt for et tillitsverv som han har erkjent at er brukt for å få utbetalt offentlige penger han ikke hadde rett på?

– Til det å si er at han utøver det vervet i Stortinget som han er forpliktet til i henhold til Grunnloven, sier Stordrange.

Presisering: I den første versjonen av denne saken fremsto det som om Keshvaris advokat indikerte at summen Keshvari har erkjent å urettmessig fått utbetalt kunne ligge i overkant av Aftenpostens omtalte tall. Den riktige tolkningen er at den skal ligge i underkant av dette.