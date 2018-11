KrFs forhandlingsutvalg diskuterer, noterer og forbereder seg til en serie møter eller «sonderinger» med regjeringspartiene frem til jul.

– Hvis ikke Erik synes resultatet er godt nok, bærer det ikke i partiet heller. Men jeg tror ikke vi kommer dit, sier KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad, og fortsetter:

– Vi er ett lag. Det er ulike syn også her på huset, men jeg opplever ikke at det er noen som prøver å stikke kjepper i hjulene, sier han.

Ropstad leder utvalget som skal føre partiet den tornefulle veien inn i regjering med Frp, som de i valgkampen lovet ikke å gå i regjering med.

To blå, en rød

Med seg har han første nestleder Olaug V. Bollestad. De to representerer seierherrene fra høstens regjeringsdiskusjon – den såkalte blå siden som vant avstemningen på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Tredje mann i utvalget er Erik Lunde, KrFs gruppeleder i Oslo bystyre. Han representerer taperne – rød side – som støttet partileder Knut Arild Hareides ønske om samarbeid med venstresiden.

Jorunn Hallaråker er forhandlingsutvalgets sekretær.

Ut av denne prosessen skal KrF ta nok et valg hele nasjonen vil følge tett: Enten at det finnes tilstrekkelig politisk enighet og vilje til å starte formelle forhandlinger om KrFs inntreden i Solberg-regjeringen.

Eller at grunnlaget for en utvidet Solberg-regjering ikke finnes, og partiet i stedet må søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Olav Olsen

Regjeringspartiene og Frp møtes «på et sted»

Tidligere parlamentarisk leder Hans Olav Syvertsen er leid inn som spesialrådgiver for stortingsgruppen i forbindelse med sonderingene.

– Vi møtes veldig ofte, og bruker all ledig tid til å forberede oss. Vi går gjennom felt for felt, og identifiserer saker vi må være obs på, og saker hvor vi vet at det er uenighet mellom partiene, sier Ropstad.

Hvor og hvor ofte KrF møter statsminister Erna Solberg og sine potensielle regjeringspartnere, har de bestemt seg for å holde tett om for å få arbeidsro.

– Vi møtes «på et sted». Vi er enig om å møtes til samtaler frem til jul for å finne ut om det er grunnlag for forhandlinger etter nyttår, sier Ropstad.

De viktigste dokumentene for utvalget er partiprogrammet «Det handler om mennesker» på 140 sider. I tillegg KrFs dokument «Sammen for et varmere samfunn», vedtatt enstemmig i landsstyret i september.

– Vi ett team med ett oppdrag

– Vi skjeler også mye til Jeløya-erklæringen, sier Ropstad, som har prioriteringene klare:

– Vi vil sikre barn en trygg oppvekst. Skape et likeverdssamfunn med plass til alle. Og vise globalt ansvar for miljø og ta opp kampen mot fattigdom og slaveri.

Men det stanser ikke der:

– Dersom vi lykkes med å danne flertallsregjering, er også distrikt, landbruk og fiskeri viktige områder hvor vi vet at de andre partiene har andre prioriteringer enn oss, sier han.

– Går det en rødblå konfliktlinje innad i utvalget?

– Det tenker vi faktisk ikke på. Vi er ett team og har ett oppdrag. Vi lytter til hverandre, og vi jobber for å få det beste fotavtrykket for KrF, sier Bollestad.

– Vi har hatt en diskusjon om veivalg. Politikken har vi stort sett vært enige om. Nå sitter vi her som en samlet delegasjon. Alle her håper vi lykkes med oppgaven vi har fått av landsmøtet, sier Lunde.

– Har du vetorett på forhandlingsresultatet?

– Nei. Vi skal samarbeide som ett parti, svarer han.

I sonderingene møter de Frp-leder Siv Jensen, nestleder Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi. For mange KrF-ere fremkaller tanken på regjeringssamarbeid med dem sinne og tårer. Særlig Listhaug har provosert mange KrF-ere med uttalelser som «å sleike imamer».

– Hvordan er stemningen når dere møtes rundt forhandlingsbordet?

– Det er en grunn til at vi har hatt formuleringer om stor politisk avstand til Frp. Men det går helt fint å møte Frp til politiske samtaler, sier Lunde.

– KrF og Frp er politiske motpoler?

– Det går litt på kryss og tvers, avhengig av hva man diskuterer, sier Lunde.

– Vi kjenner på et stort ansvar. Det er store forventninger om at KrF skal sette et stort avtrykk og trekke regjeringen mot sentrum, sier både røde og blå medlemmer i KrFs forhandlingsutvalg.

Om to måneder er høyst sannsynlig det nakne rommet og enkle møtebordet byttet ut med svarte regjeringsbiler og statsråd på Slottet for minst to av de tre.

Dette er KrFs forhandlere:

Kjell Ingolf Ropstad (33):

Yrke/utdanning: Jus og økonomi

Bosted: Evje, Aust-Agder

Sivil status: Gift, ett barn

Politisk erfaring: Finanspolitisk talsmann og nestleder i KrF

Farge: Blå

Olaug V. Bollestad (57)

Bosted: Ålgård, Rogaland

Politisk erfaring: Tidligere ordfører, leder i helse- og omsorgskomiteen

Yrke: Sykepleier

Sivil status: Gift, 4 barn

Farge: Blå

Erik Lunde (39):

Yrke/utdanning: Teolog

Sivil status: Gift, to barn

Bosted: Oslo, flytter snart til Kristiansand

Politisk erfaring: Gruppeleder KrF i Oslo bystyre, leder i programkomiteen

Jorunn Hallaråker (37):

Yrke/utdanning: Jurist. Lærer i videregående skole.

Politisk erfaring: Rådgiver i stortingsgruppen og medlem av programkomiteen for KrFs stortingsprogram (2017-2021.

Bosted: Oslo

Farge: Blå