– Taxfree-saken blir tatt ut fra salderingsbudsjettet og kommer som egen sak etter jul i helsekomiteen. KrF vil i tillegg løfte denne problemstillingen inn i sonderingene, skriver KrFs nestleder Olaug V. Bollestad i en e-post til Aftenposten.

Et bredt stortingsflertall, det vil si alle partier unntatt Høyre og Frp, har bedt Regjeringen vurdere « alle konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser.»

Avtale utløper i 2023

Dagens avtale mellom Avinor og Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikker ved de største norske flyplassene, utløper i 2023.

Regjeringen unnviker i utredningen å ta stilling i det betente spørsmålet. Den siterer i stedet advarsler fra Avinor, som tjener milliardbeløp på avtalen, om at Vinmonopol-styrt salg kan medføre stengte flyplasser:

«Dersom Avinors taxfree-inntekter reduseres, vil dette antageligvis føre til nedleggelser av ulønnsomme lufthavner over hele landet. Det er begrensede muligheter for å finansiere ulønnsomme lufthavner over statsbudsjettet, og lite trolig at man vil kunne kompensere bortfall av inntekter fullt ut.»

36 flyplasser i minus

I dag drives åtte av Avinors lufthavner med overskudd og 36 med underskudd. Det er overskudd fra lufthavnene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim som finansierer de ulønnsomme flyplassene.

Fakta: 36 lufthavner drives med underskudd Avinors lufthavner hadde i 2017 totalt 10,1 milliarder kroner i samlede inntekter. Inntektene fra avgiftsfritt salg utgjorde 2,7 milliarder kroner. Inntektene fra alkoholsalg utgjorde 1,0 milliarder kroner. Avinor forventer jevn vekst i taxfree-inntektene til om lag 3,9 milliarder kroner i 2023. Inntektene fra alkoholsalg forventes å utgjøre om lag 1,3 milliarder kroner. I dag drives åtte av Avinors lufthavner med overskudd og 36 lufthavner med underskudd. Det er særlig store overskudd fra lufthavnene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim som finansierer de ulønnsomme lufthavnene. Underskuddet fra driften av de 36 lufthavnene utgjorde om lag 1,2 milliarder kroner i 2017. Statens inntekter fra utbytte fra Avinor i 2017 var 550 millioner kroner. Avinor avholdt i 2004 en internasjonal tilbudskonkurranse om kontrakten for drift av taxfree-salg på de fem store lufthavnene. Travel Retail Norway AS (TRN) vant tilbudskonkurransen. Kontrakten med TRN har siden 2004 blitt forlenget og reforhandlet. Den gjeldende kontraktsperioden utløper 31. desember 2022.

Sp: Kunstig å sette Vinmonopolet opp mot flyplasser

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, forventer at KrF kjemper for Vinmonopolet i regjeringsforhandlingene.

– Noe annet vil være oppsiktsvekkende når de allerede har flertall i stortingssalen, sier Arnstad.

Hun mener Avinors påstand om at sviktende taxfree-inntekter vil bety stengte flyplasser er «kunstig» så lenge Vinmonopolet også må betale leieinntekter.

– Hva hvis dere må velge mellom Vinmonopolet og kortbaneflyplasser?

– Da må vi se på hele Avinors inntektsstrøm. De kan ikke bare sette taxfree opp mot ulønnsomme flyplasser, sier hun.

Olav Olsen

– Taxfree-salg svekker Vinmonopolets posisjon

Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol sier at Regjeringen ikke har gjort det Stortinget ba om.

– De har bare lagt frem to separate vurderinger fra Avinor og Vinmonopolet. Vi ønsker å utrede muligheten for at Vinmonopolet tar over salget. Det er viktig å bevare Vinmonopolet som det alkoholpolitiske instrumentet det er, sier Kjerkol.

Taxfree-salg utgjør en stadig større andel av totalkonsumet. Stortingsflertallet er bekymret for at det svekker Vinmonopolets posisjon og legitimitet.

Avinor og Vinmonopolet er sterkt uenig om de økonomiske konsekvensene av å overlate salget fra en rendyrket kommersiell aktør til Vinmonopolet som har som formål å begrense salget. Polet kan ikke bruke aggressiv reklame, lokkepriser og andre grep for å øke salget.

Statsrådene tause om saken

Polet sier at de vil få samme inntekter som dagens taxfree-salg gir. Navnet blir Taxfree by Vinmonopolet (TbV). Ifølge Regjeringen er det «betydelig usikkerhet» knyttet til inntektene.

Inntektene fra taxfree-salget er ifølge Avinor hovedkilden som gjør at « ... lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere ulønnsomme lufthavner».

«Ved en betydelig inntektsreduksjon må Avinor vurdere å redusere tjenestetilbudet ved lufthavnene, og eventuelt nedleggelse av enkelte ulønnsomme lufthavner», heter det i regjeringens utredning.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen viser begge til Stortinget og vil ikke uttale seg om saken.