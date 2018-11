Innen utgangen av året skal oljeselskapet Equinor (tidligere Statoil) komme opp med sitt forslag til Olje- og energidepartementet om hvordan det skal frakte oljen fra det gigantiske Johan Castberg-feltet til kundene.

Et bredt flertall i Stortinget signaliserte i sommer at de ønsker en råoljeterminal på Veidnes ved Nordkapp. Alternativet er at oljen lastes fra mindre skip til store tankskip på feltet og sendes til markedet.

– Den eneste løsningen som er akseptabel er at Equinor bestemmer seg for å bygge en terminal på Veidnes. Det kan gjerne være en nedskalert terminal, men oljen skal på land, sier Aps Hege Haukeland Liadal, som var saksordfører da Castberg-byggingen ble godkjent av Stortinget.

Hun er nå bekymret for at Equinor ikke følger opp de signalene som selskapet sendte da det i 2013 lanserte konseptvalget for Johan Castberg med oljeterminal på Veidnes i Finnmark. Den gangen spratt champagnekorkene i Finnmark og forventningene var store.

Lover avklaring

– Vi vil komme med en avklaring innen utgangen av året, i henhold til de merknadene som kom frem i plan for utbygging og drift (PUD), skriver presstalsperson for norsk sokkel i Equinor, Morten Eek, i en SMS til Aftenposten.

Utover det har selskapet ingen ytterligere kommentarer før det har konkludert.

Strid om lønnsomhet

Oljeselskapene som er aktive i nord, dannet i 2015 et eget industriprosjekt kalt Barents Sea Oil Infrastructure (BSOI). Prosjektet har utredet ilandføring, men de har til nå ikke lykkes med å identifisere en lønnsom løsning. Derfor ble ikke oljen fra Goliat-feltet ført til land. Oljeproduksjonen var ikke stor nok.

Nå ligger det an til flere mulige utbygginger i Barentshavet etter Johan Castberg. Derfor signaliserer finnmarkinger og andre at det nå må bygges terminal som samler oljen fra Barentshavet i Finnmark.

Fakta: Johan Castberg Ligger i Barentshavet , 100 kilometer nordvest for Snøhvit-feltet. Vanndybden er 370 meter. Johan Castberg består av de tre funnene Skrugard, Havis og Drivis som er påvist mellom 2011 og 2013.

, 100 kilometer nordvest for Snøhvit-feltet. Vanndybden er 370 meter. Johan Castberg består av de tre funnene Skrugard, Havis og Drivis som er påvist mellom 2011 og 2013. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Stortinget i juni 2018.

og drift (PUD) ble godkjent av Stortinget i juni 2018. Eiere er Equinor (operatør, 50 prosent), Eni Norge (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Equinor (operatør, 50 prosent), Eni Norge (30 prosent) og Petoro (20 prosent). Produksjonen starter i 2022 og har en produksjonshorisont på 30 år.

starter i 2022 og har en produksjonshorisont på 30 år. Investeringskostnaden er 49 milliarder kroner.

er 49 milliarder kroner. Spørsmålet om ilandføring avgjøres i 2019. Kilde: Equinor, Norsk Olje.

Må gi arbeidsplasser for støtte

Runar Sjåstad (Ap) fra Finnmark viser til at oljeselskapene stadig møter en økende skepsis og peker blant annet på debatten om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Nylig snudde Nordland Ap, fylkeslaget sier nå nei til oljevirksomhet i LoVeSe. Det er en avgjørelse som baner vei for at Aps landsmøte til våren også sier nei.

– I Finnmark er oljeindustrien en ønsket virksomhet, selv om vår viktigste næring er fisk. Oljen og gassen er et ekstra bein å stå på. Uten legitimitet gjennom en lokal forankring vil oljenæringen slite, sier Sjåstad.

– Vi ser en økende skepsis til Equinor og andre aktører som drifter fellesskapets ressurser. Den grunner i at folk ikke ser de lokale ringvirkningene, sier finnmarkingen.

Strid like gammel som oljevirksomheten

Spørsmål om ilandføring og ringvirkninger av petroleumsvirksomheten på land, er like gammel som oljevirksomheten i Norge. Allerede i 1971 vedtok Stortinget «De ti oljebud».

Lederen av LO-forbundet Energi og Industri, Frode Alfheim, minner om at det aller viktigste budet var at ressursene på norsk sokkel som hovedprinsipp skulle ilandføres i Norge.

Forbundet organiserer de ansatte i oljeindustrien. Han viser til at en landterminal vil skape arbeidsplasser for folk som bosetter seg lokalt.

– En ilandføringsterminal er den beste måten å sikre lokal verdiskaping fra oljevirksomheten på, sier han.