– Det er en åpenbar personkonflikt, sier en sentral Venstre-kilde om forholdet mellom to av Venstres viktigste politikere: partileder Trine Skei Grande og partiets finanspolitiske talsmann Abid Raja.

Mens Venstre sliter på meningsmålingene og gjerne skulle hatt oppmerksomhet omkring politiske saker, har all oppmerksomheten rundt partiet de siste dagene dreid seg om partilederens baksnakking av Abid Raja og hans påfølgende sykmelding.

Onsdag sa Venstre-leder Trine Skei Grande at det ikke har «vært en langvarig konflikt.»

– Det har kun vært det som har skjedd disse ukene, sa hun til NTB.

Abid Raja er en godt synlig Venstre-politiker med mange utspill. Noen ganger bidrar han til overskrifter som tjener hele partiet. Andre ganger har den frittalende politikeren skapt problemer for sin egen sjef.

Her er fire eksempler på saker som har bidratt til konflikten:

1. Dårlig kommunikasjon om betent tema

Saken som fikk konflikten til å toppe seg med Skei Grandes utblåsning, dreier seg om offentlig støtte til den omstridte organisasjonen Human Rights Service.

Regjeringen forslo i budsjettet å kutte i støtten, noe som ble svært dårlig mottatt i Frp. Både NRK og VG skriver onsdag at kuttet gikk gjennom ved en tabbe. Etter en runde internt i Regjeringen, varslet Siv Jensen på Facebook at regjeringspartiene var enige om å reversere kuttet.

Den beskjeden hadde ikke Skei Grande formidlet til Venstres gruppe, som enstemmig hadde sagt nei til å gjøre dette. Abid Raja gikk ut i flere medier og benektet at Venstre ville reversere kuttet.

Usikkerheten rundt Venstres syn fikk Asheim til å ta den nå mye omtalte telefonen til Skei Grande under et forberedende budsjettmøte. Svaret fra Grande var at jo, hun hadde godtatt endringen. Men samtidig kom hun med en utblåsning mot egen partifelle:

– Hør på meg nå. Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet, sa Grande, ifølge DN, som først omtalte saken.

2. Personangrep under landsmøte

En snau time før landsmøtefesten til Venstre i vår, ga Raja et intervju med NRK der han ba Grande om å «fortelle hva som skjedde, og ikke skjedde, fra A til Å ...» på bryllupsfesten til Ola Borten Moe i 2008.

Før utspillet hadde Grande ikke villet si noe om hva som var rykter og realiteter om egen oppførsel i bryllupet – annet enn et intervju i Aftenposten om at hun ikke var noen overgriper. De fleste i partiet støttet strategien, selv om et Facebook-innlegg fra Moe brakte saken opp igjen noen dager før landsmøtet.

– Jeg ønsker bare å hjelpe partilederen min, forklarte Raja, som ga uttrykk for skuffelse over at «landsmøtet har druknet i denne saken».

– Det er helt på trynet ..., sa en av svært mange som hoderystende kommenterte Rajas utspill, og noen dager etter gikk Raja ut i VG og beklaget hele saken.

3. Lot kona lansere seg som lederkandidat

Rett før valget i fjor ga Abid Raja og kona Nadia Ansar et «hjemme hos»-intervju med VG, der Ansar lanserte mannen som lederkandidat i Venstre.

På spørsmål om mange hadde bedt ham om å jobbe for å bli partileder, svarte Raja:

– Jeg skjønner at du spør, men jeg kan ikke drive å underholde og bygge opp under det spørsmålet. Så brøt Ansar inn:

– Jeg vet jo at du hadde blitt en god leder. Ingen vil bytte ut Trine som partileder nå. Men Abid bør bli Venstre-leder den dagen hun går av.

I samtalen med Asheim skal Trine Skei Grande blant annet sagt at Raja er ute etter å ta over for henne.

4. Sablet ned partilederen

– Jeg har vært dønn lojal mot partiet og tatt alle kampene internt. Nå handler det om Venstres overlevelse, da må jeg bryte tausheten på vegne av alle dem i partiet som forteller meg at de er dypt frustrerte over partiledelsens strategi.

Med denne kraftsalven gikk Raja ut mot Grande få timer før landsmøtet i fjor. Hun hadde i et VG-intervju uttalt at Venstre ønsket blågrønn regjering med H, V og KrF og at «vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjon så fort vi kan». Indirekte sa hun at Venstre ville tvinge Frp ut av regjering. Denne taktikken reagerte Raja sterkt på – og tok utblåsningen offentlig.

– At alle våre seire slukner i støy og bråk, må partiledelsen selv ta store deler av ansvaret for, sa han.

– Dette er illojalt. Jeg er skikkelig lei av Abid Rajas soloutspill, sa en av Skei Grandes støttespillere.

Raja: «Han derre Abid Raja» er motivert igjen til å jobbe

Onsdag ga Raja også uttrykk for at feiden kanskje er over for denne gang. Han hadde fått en blomsterhilsen fra fylkeslaget og sendte ut en melding om at det varmet hans hjerte.

Ifølge Romerikes Blad skal han ha kvittert for blomstene med en melding om at «han derre Abid Raja» er motivert til å jobbe igjen.

Trine Skei Grande har gjentatte ganger beklaget at det kokte over for henne og at hun sa noe «skikkelig dumt i en opphetet situasjon». Onsdag ga hun uttrykk for at «vi nok skal klare å ordne opp i dette igjen».