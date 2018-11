På Debatten på NRK torsdag kveld møtte representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Senterpartiet opp for å forsvare valget om å skjule hva partienes stortingsgrupper bruker penger på.

Blant dem som møtte var Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder for Frp på Stortinget.

Han sier til Aftenposten etter sending at Frp er «prinsipielle» på å følge regelverket, som sier at partiene ikke trenger å gi innsyn på detaljnivå som bilag og kvitteringer.

Det til tross for at fem av de ni partiene på Stortinget har valgt å gi innsyn i sine utgifter, etter at Aftenposten har satt søkelys på stortingsrepresentanters pengebruk på egne partigrupper.

Fakta: Dette er saken Aftenposten omtalte onsdag 14. november hvordan Stortingets partigrupper de siste fem årene har fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Dette er offentlige penger som partiene kan bruke nokså fritt, men det kreves at pengene skal gå til «stortingsrelatert arbeid». Fem av ni partier nekter å gi innsyn i detaljerte oversikter som viser hvordan pengene er brukt. MDG, SV, Rødt og KrF har valgt å gi innsyn. Partiene velger dermed å utvise mindre åpenhet enn kravene Stortinget stiller til offentlig sektor om innsyn i bruk av offentlige midler. Aftenposten har blant annet bedt om detaljert innsyn i følgende regnskapsposter: «Reiser andre»

«Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak»

«Møter (herunder representasjon)»

«Andre arrangementer»

«Gaver»

«Telekostnader»

«Velferdsutgifter»

«Representanter reiser utenlands»

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser hvordan de bruker offentlige midler.

– Hvorfor er dere prinsipielle på dette?

– Det er et regelverk som regulerer vår virksomhet. Så lenge vi leverer hovedtallene, så ser jeg ingen grunn til at vi skal gi ut bilag og kvitteringer.

– Så det er et godt regelverk?

– Ja, altså, det er i alle fall et regelverk vi forholder oss til, sier Limi.

– Så får man se om den diskusjonen som er startet nå, gjør at det fører til endringer i regelverket. Men så lenge vi har de reglene vi har, så har vi valgt å forholde oss til det.

Limi peker på at regelverket sist ble revidert i 2013.

– Så det er ikke så unaturlig at man tar noen runder på det.

Olav Olsen

Totalt har Stortingets partigrupper fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet de siste fem årene. Disse pengene skal brukes til «stortingsrelatert arbeid».

Hvorfor vil ikke Senterpartiet vise sine regnskap?

Marit Arnstad (Sp) forklarer hemmeligholdet med at hun mener at å gi ut informasjon om ansattes lønnsforhold uten videre, er uansvarlig. Det utgjør 86 prosent av bevilgningen stortingsgruppen til Senterpartiet får.

Blant de siste 14 prosentene er det informasjon som kan påvirke politiske, strategiske forhold og konkurransen mellom partiene, mener Arnstad.

– Men med den argumentasjonen, mener du da at de fem partiene som har gitt innsyn i disse opplysningene har skuslet bort konkurransefordeler?

– De kan sikkert gjøre andre vurderinger rundt det enn vi gjør.

Olav Olsen

Det er likevel to poster som hun mener at det kan vurderes å gi innsyn i: Gaver og velferdstiltak.

– Det er grunnlag for å gjøre en vurdering på disse to postene. Men det utgjør 0,8 prosent av potten.

Se faktaboks lenger oppe i saken for å se hvilke regnskapsposter Aftenposten har bedt om detaljert innsyn i.

Høyre: – Har tiltro til at pengene brukes fornuftig

Stortingspresident Tone W. Trøen fra Høyre mener velferdstiltakene partiet bruker penger på, er viktige tiltak for de ansatte, som hovedsakelig går til sommer- og juleavslutninger, og andre samlinger for partiets medlemmer.

– Det er klare føringer på hvordan man skal bruke pengene, og jeg har tiltro til at pengene blir brukt fornuftig i partiet. Jeg tror også at folket har tillit til at vi bruker pengene rett, sa hun under sendingen.

– Politikerne på Stortinget er det full åpenhet rundt, svarer Tone Trøen (H) på spørsmål fra Aftenposten etter sending.

– Men ikke hva dere bruker på fest og moro?

– Jo, det er jo åpenhet rundt hva partiene bruker.

– Men hvorfor får ikke vi lov til å ettergå hva dere bruker penger på?

– Vi følger regelverket, sier Trøen.

Olav Olsen

I løpet av programmet ble hun også spurt om forskjellen på Norges idrettsforbund, som de krever fullt innsyn fra, og deres egen partigruppe. Trøen mener det er en fundamental forskjell på hvordan tilskuddene disponeres.

– Strammer Norges idrettsforbund inn på deres drift, vil det føre til at underorganisasjoner får flere midler. Høyres stortingsgruppes pengebruk vil ikke påvirke andre ettersom vårt tilskudd kun er ment til vår stortingsgruppe, sa hun under debatten.

Arbeiderpartiet: Handler om personvern og politisk strategi

Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet mener at hun selv er mot hemmelighold, men at man bør ramme inn hva som ligger i åpenhet.

– Vi kan være åpne på hvor mye vi bruker, men vi ønsker ikke å gi ut kvitteringer, fortalte hun under sendingen.

Dette begrunner hun med at Arbeiderpartiet ikke ønsker å offentliggjøre detaljer om deres ansatte. I tillegg mener Hansen at det ligger mye politikk i regnskapene, og at dette ikke kan offentliggjøres.

– Mange av kvitteringene våre avslører hvem som har møttes for å diskutere politiske saker. Jeg tror ikke folk hadde vært like interessert i kvitteringene om de var sladdet, mente hun.