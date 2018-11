Høyre, Ap, Frp, Sp og Venstre ønsker ikke å gi detaljert innsyn i hvordan stortingsgruppene bruker offentlige penger som de tildeler seg selv over statsbudsjettet.

Som Aftenposten har omtalt tidligere, har Høyre sammen med Frp brukt spesielt mye av skattebetalernes penger på fest og sosiale aktiviteter. Men statsministeren er ordknapp når hun blir spurt om saken.

Fakta: Dette er saken Aftenposten omtalte onsdag hvordan Stortingets partigrupper de siste fem årene har fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Fem av ni partier nekter å gi innsyn i den detaljerte oversikten som viser hvordan pengene er brukt. Partiene velger derfor å utvise mindre åpenhet enn kravene Stortinget stiller til offentlig sektor om innsyn i bruken av offentlige midler. Aftenposten har blant annet bedt om detaljert innsyn i følgende regnskapsposter: «Reiser andre»

«Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak»

«Møter (herunder representasjon)»

«Andre arrangementer»

«Gaver»

«Telekostnader»

«Velferdsutgifter»

«Representanter reiser utenlands»

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte.

Vil ikke svare på spørsmål om hemmelighold

– Vi må respektere at det er Stortinget som må håndtere dette og svare for de prioriteringene som er gjort. Men vi må heller ikke glemme at på mange av tilstelningene (i Frp og Høyre, red. anm.) så går utgiftene til mat og drikke også til å dekke mat og drikke til deltagere som representerer Regjeringen.

– De store partiene, deriblant Høyre, har nektet Aftenposten innsyn i detaljene i pengebruken. Hva synes du om det?

– Det er også et spørsmål som må håndteres og besvares av partigruppene på Stortinget, sier Solberg.

SV, KrF, MDG og Rødt har alle valgt å gi innsyn i sin egen pengebruk. Totalt har partigruppene på Stortinget fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet i perioden 2013–2017.

Professor: Bør forvente åpenhet

I et felles brev til Aftenposten begrunner Ap, Høyre, Sp og Venstre sin manglende vilje til åpenhet med at de mener dagens løsning sikrer tilstrekkelig innsyn.

Likevel krevde de samme partiene at Norges idrettsforbund, som også er finansiert med offentlige midler, måtte offentliggjøre utgiftene sine på et langt mer detaljert nivå.

– I lys av dette bør man kunne forvente enda større åpenhet fra politiske partiorganisasjoner som er offentlig finansiert, har Per Lægreid tidligere sagt til Aftenposten. Han er professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ketil Blom Haugstulen

Støre vil ikke svare – henviser til sekretariatsleder

Arbeiderpartiet er den største mottageren av offentlige penger til stortingsgruppene. Aftenposten var mandag i kontakt med partikontoret for å få en kommentar om saken fra Jonas Gahr Støre, men partilederens pressekontakt henviser til sekretariatsleder Snorre Wikstrøms tidligere uttalelser.

«Vi har bestemt at det er sekretariatsleder som uttaler seg», skriver pressekontakt Siri Storstein Hytten i en SMS.

Wikstrøm har gitt uttrykk for at partiet praktiserer tilstrekkelig grad av åpenhet.

– Vi driver ikke forvaltning, og partigruppen er ikke en offentlig institusjon. Stortinget har vedtatt et regelverk som vi følger, har han blant annet uttalt.