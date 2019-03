10 av 15 fylkeslag i Ap ønsker ikke oljeutvinning i de omstridte havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Dette er forsterket etter helgens mange fylkesårsmøter.

– Jeg har fått med meg diskusjoner og vedtak fra fylkesårsmøtene denne helgen. Denne saken kommer til debatt på landsmøtet, der vi har god tradisjon for å søke samlende løsninger, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar til Aftenposten.

– Jeg står på partiprogrammet som vi har vedtatt for perioden 2017-2021, skriver han videre.

Der åpner Ap for konsekvensutredning av deler av LoVeSe.

Merket seg svingningene

Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide sier at han har merket seg vedtakene fra de ulike fylkespartiene, men vil ikke kommentere nærmere det som skal skje på landsmøtet.

Han viser til at det er riktig at Ap har et program som varer ut perioden, men at det også er opptil landsmøtet å bestemme hva det vil behandle og vedta.

Tar en Solberg

Men i kulissene pågår det nå en intens dragkamp i Ap for å hindre at landsmøtet drukner i en oljekrangel som egentlig blir mest symboler, fordi det ikke er flertall på Stortinget for en konsekvensutredning i denne perioden. Høyre og Frp, som er for oljeutvinning i LoVeSe, er bundet av avtalen med KrF og Venstre.

I regjeringsplattformen snekret sammen på Granavolden i januar, står det: «Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021.»

Dermed er det ikke flertall for Aps ønske om konsekvensutredning av deler av LoVeSe, Nordland 6. Noe Støre også skriver i sin kommentar:

– Dette er en spesiell sak som har vært diskutert i snart 20 år uten at det er igangsatt noen aktivitet. Saken er i realiteten lagt død ut denne perioden av regjeringen.

Det er betydelige nyanser mellom de ulike vedtakene som er sendt inn til Aps landsmøte.

Vil hindre varig vern

AUF ønsker et vern, mans andre bare vil stanse konsekvensutredningen som er nødvendig før en kan lete etter olje og gass.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kilder i Ap Aftenposten har snakket med, sier at det er viktig å skille på disse. Et varig vern vil også hindre annen bruk av havområdene enn oljevirksomhet. Det er det neppe flertall for. Derfor ser mange i Ap nå til formuleringen i Nordland Aps vedtak om å «legge bort kravet om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.»

I praksis betyr det at man ikke vil åpne for å gjøre forberedelser til å utvinne olje- og gass, men at området ikke vernes.

Et slikt vedtak vil være det samme som er regjeringens politikk.

Ingen liker kompromisset

Fakta: Striden om olje i Lofoten Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. *De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. * Da Venstre gikk inn i regjeringen, fikk de gjennom at områdene LoVeSe, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene holdes fri for oljeleting hele regjeringsperioden. * Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene ute Kilde: NTB

Ap har i dag et ullent kompromiss fra sitt landsmøte i 2017 i programmet, som krever konsekvensutredning i deler av disse områdene (Nordland 6).

I sentralstyrets innstilling til de mange forslagene til landsmøtet om å stanse oljevirksomhet i hele LoVeSe er svaret det samme:

«Forslaget er ikke i tråd med det vedtatte partiprogrammet fra 2017.»

Støre har flere ganger sagt, sist i den kommentaren han ga i dag, sagt at han står på partiets standpunkt.

Men etter helgens fylkesårsmøter står ledelsens linje for fall når landsmøtet samles i april. Derfor jobbes det nå i kulissene med formuleringer som i realiteten gjør at Ap slutter seg til det som er dagens situasjon: Det er ikke flertall på Stortinget for en konsekvensutredning i denne perioden.

Ingen konsekvensutredning – ingen oljeleting

Oljepolitikken er et hett og symboltungt tema i Ap.

I fagbevegelsen er man forbannet.

Roar Abrahamsen, en av Fellesforbundets høvdinger på Vestlandet, har meldt seg ut av Ap etter 30 år. Grunnen er de nye tonene i oljepolitikken. Lederen av Fellesforbundet og sentralstyremedlem i Ap Jørn Eggum advarte i helgen mot å endre partiets formuleringer.

– Vi forventer at Arbeiderpartiet ikke skaper usikkerhet om Norges viktigste næring, sier leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass til NTB.

Han var i mange år både statsråd og stortingsrepresentant for Ap.