Arbeiderpartiet er det partiet som trolig ble rammet hardest av #metoo. Partiets nestleder og «kronprins» Trond Giske måtte trekke seg.

Men i årsberetningen for landsmøteperioden (2017–18), som skal legges frem på partiets landsmøte i april og som ble offentlig denne uken, brukes det ikke plass på behandlingen av varslersakene som lå bak Giskes avgang.

«Trond Giske trakk seg fra vervet som nestleder i januar 2018», er det eneste som står.

Ingen steder i den mer enn 70 sider lange beretningen nevnes det hva som faktisk var bakgrunnen for det dramatiske fallet.

Støre: Ikke naturlig å omtale

Trond Giske var både nestleder og partiets finanspolitiske talsperson, og han trakk seg fra begge verv etter at partiledelsen konstaterte at han hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Giskes avgang og debatten rundt dette, er en av de mer dramatiske sakene i Aps nyere historie.

Selve håndteringen av saken fikk nylig et punktum i partiet. Giske fikk ikke medhold i at sakene skulle tas opp på nytt.

Men det fortsetter å storme rundt ham. Onsdag ble han, ikke uten kritikk, innstilt som nytt styremedlem og arbeidsutvalgsmedlem i Trøndelag Ap, samt som vara til landsstyret fra Trøndelag. Landsstyret er det øverste organet i Ap mellom landsmøtene, og det møtes et par-tre ganger i året.

Partileder Jonas Gahr Støre synes ikke det er et problem at ikke varslersaken er mer utfyllende omtalt i beretningen.

– Ville det ikke være naturlig at en av de mest dramatiske sakene i Ap, hvor en nestleder går av, blir omtalt i en årsberetning?

«Arbeiderpartiet har i flere år behandlet varslersaker, og det er ikke naturlig at alle omtales i beretningene», svarer Støre i en e-post.

Innrømmer at 2018 var spesiell

Støre viser til at 2018 var spesielt og at «metoo omtales i innledningen til årsberetningen. Blant annet står det at «en økt bevissthet har ført til at flere har meldt ifra om uønskede episoder, på ulike nivå i organisasjonen».

I kjølvannet av #metoo ble det nedsatt et utvalg i Ap som ble ledet av Pål Lønseth, tidligere statssekretær i justisdepartementet. Utvalget fikk oppgaven med «å utvikle nye og mer dekkende retningslinjer og prosedyrer for vår holdning og håndtering av disse sakene,» heter det i beretningen.

Overfor Aftenposten understreker Støre at Ap gjennom pressemeldinger har omtalt det som skjedde da Giske trakk seg.

«Reaksjonene etter varslersakene mot Trond Giske er behørig omtalt i offisielle dokumenter fra Arbeiderpartiet. Det gjelder uttalelser fra både sentralstyre og landsstyre, samt pressemeldinger», skriver Støre.