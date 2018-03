– Justisministeren leverte ikke den uforbeholdne unnskyldningen som både statsministeren og Høyre-representantene hadde regnet med. I stedet ble det en ydmykende forestilling der Listhaug nærmest måtte gå spissrotgang opp og ned fra Stortingets talerstol for til slutt å unnskylde alt hun hadde gjort på Facebook, både i form og innhold, oppsummerer NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Takvam kaller det oppsiktsvekkende og overhodet ikke planen at Arbeiderpartiet en time senere kunngjorde at partiet likevel går for mistillit mot Listhaug. Selv om han mener det er lite trolig at KrF vil utløse en regjeringskrise nå, mener han begeret nå er fullt for Erna Solberg:

– Erfaringene med tilsvarende utspill i valgkampen om imamsleiking og Rinkeby-sirkus har gjort at begeret nå er fullt for Erna Solberg. Neste gang noe tilsvarende oppstår, blir situasjonen langt alvorligere for Listhaug, sier Takvam.

Olav Olsen

– Undergraver Solberg

Om Listhaugs første av flere opptredener fra Stortingets talerstol torsdag, fastslår politisk kommentator Harald Stanghelle i Aftenposten at hun ikke beklaget det han mener er en like uansvarlig som urimelig påstand om at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn av nasjonens sikkerhet.

– Det finnes knapt noe tilsvarende eksempel på at en statsråd fra Stortingets talerstol undergraver sin egen statsminister. Det var ikke antydning til selvkritikk i Listhaugs forsvar. Hennes budskap sto i voldsom kontrast til det Erna Solberg og Jan Tore Sanner er kommet med.

Stanghelle mener dette ikke dreier seg om en regjering som taler med to tunger, men snarere om et åpent opprør fra en justisminister som rett og slett ikke godtar den virkeligheten statsministeren holder opp som et speilbilde foran henne.

– Statsministeren er ydmyket på historisk vis, sier avisens politiske redaktør Trine Eilertsen.

Olav Olsen

Ydmyk og ydmyket

VGs politiske kommentator Hanne Skartveit mener Listhaug åpenbart var beordret av statsministeren til å si unnskyld, men at unnskyldningen måtte presses ut av henne. Mens Sanner presenterte regjeringens unnskyldning med innlevelse og oppriktighet, satt Listhaug på plassen sin, tilsynelatende uberørt av en kritikk Skartveit sier hun aldri kan huske å ha hørt noe i nærheten av i Stortinget.

– Hennes første forsøk på å beklage fra Stortingets talerstol lød hult. Hun beklaget ikke at hun hadde skrevet på sin Facebook-side at Ap satte terroristenes rettssikkerhet foran nasjonens sikkerhet. Det hun var lei seg for, var at noen hadde blitt lei seg. Hun trodde det var nok. Det var det ikke, skriver Skartveit.

– Aldri har Sylvi Listhaug fremstått mer ydmyk enn mot slutten av debatten i dag. Og aldri har hun blitt mer ydmyket, skriver Skartveit.

Olav Olsen

Terrorbalanse

Dagsavisens politiske kommentator Arne Strand mener Listhaug ble filleristet i Stortinget torsdag, og sier statsrådens første beklagelse fra talerstolen er en «politisk sleip måte å vri seg unna på». Han mener noen må ha gitt henne beskjed om å skjerpe seg, men fastslår at hun heller ikke i sitt neste innlegg unnskyldte innholdet i den famøse Facebook-meldingen.

– Justisministeren gikk ikke tilbake på sin uhyrlige påstand om at Ap setter terroristenes rettigheter foran landets sikkerhet. Den nye unnskyldningen gjorde hennes sak bare enda verre. Sylvi Listhaug forsøkte seg med et tredje innlegg, uten at det gjorde hennes sak noe bedre, skriver Strand.

Han sier Listhaug ville fått sparken i en normal regjering, men at Solberg-regjeringen ikke er normal.

– I regjeringen eksisterer det en terrorbalanse mellom Høyre og Frp. Statsminister Erna Solberg er for svak til å ta opp kampen med regjeringens to sterke damer, Sylvi Listhaug og Siv Jensen. Hvis Solberg fjerner Sylvi Listhaug, faller regjeringen sammen.