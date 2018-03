Når en av Frps største stjerner forlater Regjeringen og inntar Stortinget, er det stor interesse omkring hva slags verv hun vil få.

De som sitter nær prosessen i Frp, sier at hun i utgangspunktet får stor innflytelse selv. Samtidig er det viktige posisjoner noen i gruppen mener hun ikke bør få.

Listhaug nådde over én million på Facebook: – Gir henne en unik posisjon, sier professor

Etter å ha snakket med bortimot ti medlemmer av Frps gruppe, avtegner det seg følgende bilde av hvilke posisjoner hun kan få – og hvilke hun neppe får.

Disse tre viktige postene får hun neppe

Parlamentarisk leder: Dette vervet ble besatt av Hans Andreas Limi fra og med fjor høst. Ingen – ikke engang Carl I. Hagen – har antydet at Listhaug bør få dette vervet, som er det viktigste i gruppen, og som krever diplomatiske evner når Frp sitter i en mindretallsregjering.

Innvandrings- eller integreringspolitisk talskvinne. Listhaug kommer rett fra Justisdepartementet. Det er ikke vanlig at en avgått statsråd får samme ansvarsfelt på Stortinget som man har hatt i Regjeringen. Derfor havner hun neppe i justiskomiteen der hun risikerer å saksbehandle saker hun selv har lagt frem. Også i kommunalkomiteen, som har ansvar for integrering, kan dette bli et problem. Derfor anses det som lite sannsynlig at hun vil havner i en av disse komiteene nå.

Eget ønske: Helse- og omsorgskomiteen?

Frp-kilder sier hun selv skal ha gitt uttrykk for at hun ønsker å jobbe med helsespørsmål. En nevner også at hun skal ha gitt uttrykk for å ville jobbe med barn- og familiepolitikk.

Aftenposten har ikke fått bekreftet dette fra henne selv, men Listhaug hadde som byråd i Oslo i perioden 2006–2011 ansvar for pleie- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten, rusomsorgen og barnevernet.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen risikerer konkurranse om oppmerksomheten om Listhaug havner i helse- og omsorgskomiteen. Men i denne komiteen kan hun eventuelt konsentrere seg mer om helse enn om eldreomsorg.

Henger sammen med Sandberg-kabalen

Enkelte mener hun burde bli mening medlem av f.eks. finanskomiteen for å kunne spille på flere strenger og engasjere seg bredt på Facebook.

Fasiten om hva slags rolle hun får, kommer når Frps valgkomité kommer med sin innstilling etter påske.

Kabalen som nå blir lagt kan, kan også bli påvirket av om Per Sandberg forblir fiskeriminister eller om han sier ja til å overta justis- og beredskapsministerposten permanent.

Frp har et kvinneproblem

Stadig flere i Frp håper han blir værende i nytt jobb. I så fall trenger Frp ny fiskeriminister. To nåværende stortingsrepresentanter som begge har vært ordførere i hver sin fiskerikommune nevnes som aktuelle: Helge André Njåstad og Kjell-Børge Freiberg. I tillegg nevnes tidligere parlamentarisk leder Harald T. Nesvik.

Hvis en av disse skal inn, må Erna Solberg akseptere at Frp tar en kvinne ut av regjeringskollegiet og erstatter henne med en mann. Men flere i Frp innrømmer at partiet har få erfarne kvinnelige statsrådskandidater til de postene de nå ser for seg skal besettes.

Intern rokering?

Et forslag er å flytte på landbruksminister Jon Georg Dale og la hans statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal rykke opp i samme departement. I så fall behøver ikke regjeringskabalen å påvirke Frps kabal på Stortinget. Regjeringscomeback for Solveig Horne nevnes også.

En av de ivrigste «kaballeggerne» i Frps gruppe ser for seg følgende om Sandberg fortsatt vil jobbe med fisk: Blåfjelldal blir landbruksminister, Dale flyttes til samferdsel og Ketil Solvik-Olsen til justis.

Uansett: Mange kortstokker kan bli brukt til kaballegging på Frp-hytter i påsken.