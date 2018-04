Høyres landsmøte ble åpnet fredag på Gardermoen. Det varer til søndag. En rekke kontroversielle saker skal opp til debatt.

– Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel. Og det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne, sa Erna Solberg med klar referanse til den amerikanske presidenten Donald Trumps innføring av tollbarrièrer mot en rekke land.

– En global handelskrig og økende proteksjonisme er det siste verden trenger nå. Det vil ramme mange land hardt, deriblant Norge, sa hun.

– Spor som skremmer

Hun sier en slik politikk vil gjøre det vanskeligere å nå bærekraftsmålene.

– Historisk har perioder med utstrakt proteksjonisme ledet til tilbakegang, krig og konflikt. Det er spor som skremmer og jeg vil sterkt advare mot en slik utvikling, sa hun.

Solberg understreket at Norge skal være en pådriver for en fortsatt fri og rettferdig verdenshandel. Hun kom i den forbindelse også inn på den nylige ACER-striden og Norges tilslutning til EUs tredje energipakke.

– I Norge har vi nylig hatt en hard strid om vi skal samarbeide mer med nabolandene våre om utveksling av kraft. Det har vi gjort med suksess i Norden i mange år. Men vi oppnår ikke disse store samfunnsgevinstene uten å oppklare uenigheter med andre land. Det, kjære landsmøte, handler ikke om suverenitet, men om ren egeninteresse. Slik er det også med internasjonal handel, sa hun.

Solberg poengterte at uten internasjonale kjøreregler om handel mellom land, ender man med «den sterkestes rett".

– Det er ikke i Norges interesse, sa hun.

Forsøkte å roe forsvarsvenner i eget parti

Det har vært en viss misnøye i Høyre etter at Regjeringen i sin regjeringsplattform ikke gjentok en like ambisiøs forpliktelse om NATOS toprosentsmål som Høyre har vedtatt i eget program.

Statsministeren bruke mye tid på å fortelle hvor mye som er skjer i forsvaret og hvordan den vedtatte langtidsplanen følges opp. Helt konkret nevnte hun blant annet at investeringsproposisjonen for forsvaret har passert statsråd i dag. Hun fortalte at det betyr:

Nye skip til Kystvakten. To år før tiden.

Nye lastebiler til hæren.

Nye håndvåpen til Hæren og Heimevernet.

Nye broleggings- og ingeniør-panservogner til Hæren.

Utvidet og bedre sikret luftforsvarsbase på Evenes.

– Dette er bare begynnelsen, sa hun.

Hyllet norske soldaters innsats mot ISIL

Solberg sa at Norge er avhengig av et omfattende internasjonalt samarbeid også for å bekjempe terror.

– I løpet av det siste året er det oppnådd store resultater i kampen mot ISIL. Norske soldater bidrar med trening og støtte. Det er viktig å huske at det skjer fordi terrortrusselen kan ramme oss alle.

– Vi bør alle være stolte av den innsats norske soldater har lagt ned i kampen mot ISIL, sa hun.

Bekymret for Putins Russland

– Vi opplever tilbakeslag internasjonalt. Russland er mer aggressivt og selvhevdende. Autoritære ledere trer igjen frem i flere land. Demokratier svekkes. Ytrings- og pressefriheten er under press. Dette gir grunn til bekymring, sa hun.

Samtidig sa hun at globalisering og en stadig friere verdenshandel gitt fantastiske resultater.

– På 25 år er antallet mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom mer enn halvert. Barnedødeligheten er også halvert. Verden har de siste tiårene blitt fredeligere, mer demokratisk og tryggere. Etter FNs tusenårsmål har verdenssamfunnet staket ut de såkalte bærekraftsmålene.

Ba delegatene om «å stålsette seg»

– Vi må tørre å gjennomføre nødvendige reformer, sa statsminister Erna Solberg og ba folk stålsette seg da hun åpnet Høyres landsmøte.

– Vi politikere må ta inn over oss at handlingsrommet fremover er begrenset, sa hun og poengterte at «nye, dyre løfter er et dårlig bidrag til et bærekraftig velferdssamfunn».

Derfor kom hun med følgende advarsel overfor landsmøtet:

– Vi har gitt offensive løfter i Nasjonal transportplan. Både for mer vei og reduserte utslipp.

Det forplikter. Vi har gitt offensive løfter i den nye Langtidsplanen for forsvaret. Det forplikter også.

I tillegg skal vi satse på kunnskap og kompetanse, redusere helsekøer og ruste opp politiet, minner hun om og la til at skal «vi love mer på ett område, så betyr det at vi må gjøre mindre på andre områder».

– For det er slik Jan P. Syse sa det: Vi er imot summen av alt vi er for.

Inkludering i arbeidslivet

Statsministeren brukte også talen til å understreke hvor viktig det er med integring av innvandrere for å få flest mulig i jobb og for å hindre at arbeidstagere blir utdatert på grunn av ny teknologi.

– Vi trenger både opplæring og omskolering,sa hun og lanserte to nye initiativer som Regjeringen jobber med. Det første er etablering av mer fleksible videreutdanningstilbud.

– Vi må treffe bedriftenes behov, slik at de som tar videreutdanningen øker sine muligheter i arbeidslivet, sa hun.