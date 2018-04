First House offentliggjør deler av Waras kundelister

Tor Mikkel Wara ble onsdag ettermiddag klar som ny justis-, beredskap- og innvandringsminister. 53-åringen fra Karasjok i Finnmark tar over etter Sylvi Listhaug, som etter enormt press gikk av 20. mars.

Wara har i mange år jobbet i PR- og kommunikasjonsbransjen, sist i First House. Flere politikere på Stortinget mener den nye statsråden må offentliggjøre kundelistene sine.

Onsdag offentliggjorde First House en liste over «de kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring».

Wara også hadde et oppdrag for Politiets Fellesforbund, som ble avsluttet for over tre år siden, skriver selskapet i en uttalelse.

PR-byrået har offentliggjort følgende kunder:

Offentlige kunder:

Østfold fylkeskommune

Statens lånekasse (foredrag)

Andre kunder:

Finans Norge (foredrag)

Nordea Corporate (foredrag)

Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)

YS stat (foredrag)

Harald A. Møller

Møller Mobility Group AS

Virke KBS

Rema1000

Get

Ringnes

Sichuan Road & Bridge

Travel Retail Norway

Bertel O. Steen

Norske Arkitekters Landsforening

Waras forgjenger, Sylvi Listhaug, kom fra samme PR-byrå da hun ble landbruksminister. Hun fikk da holde sine kundelister hemmelige.

I fjor kom det imidlertid frem at Listhaug hadde blitt betalt av Norges idrettsforbund (NIF) for å påvirke sitt eget parti. NIF hadde da engasjert First House for å få OL til Oslo.

Olav Olsen

Listhaug måtte offentliggjøre alle sine offentlige kunder, men måtte ikke offentliggjøre de private bedriftene og kundene.

Slagsvold Vedum: – Vil være klokt

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det ikke holder at Wara har fortalt statsminister Erna Solberg om det som kan utvikle seg til saker. Han mener Wara bør åpne kundelisten.

– Stortinget kan ikke kreve dette. Men det vil være klokt av Wara å legge frem for Stortinget hvilke oppdragsgivere han har hatt som konsulent, sier Slagsvold Vedum til VG.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes krever at statsministeren svarer på om hun akter å offentliggjøre Waras kundelister og innholdet i oppdragene hans for de siste årene.

– Skal Wara ha troverdighet overfor Stortinget må vi vite hvilke interesser han har løpt for de siste årene. Det er et minstemål, sier han til NTB.

– For Stortinget er det irrelevant hva Erna Solberg vet, vi må kunne ettergå både hennes og alle regjeringsmedlemmers vurderinger. Vi kan ikke ha en situasjon der det er tvil om statsråders bindinger og habilitet, sier han.