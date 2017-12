Romjulsferien på Gålå i Gudbrandsdalen preges av forberedelsene til det ekstraordinære møtet i senstralstyret tirsdag. Da kan det komme en avklaring om nestleder Trond Giske, en av partiets dyktigste politikere, fortsetter eller må gå av.

– Det er helt nødvendig å samle sentralstyret for å både informere og diskutere situasjonen og veien videre. Vi er opptatt av å ta den tiden vi trenger for å følge opp sakene på en ordentlig måte. Å ta vare på de berørte parter er det viktigste for oss, sier Stenseng.

– Hva er agendaen for sentralstyremøtet 2. januar?

– Hva vi skal diskutere i detalj, kan jeg ikke kommentere. Det viktigste er å samle folk, redegjøre og drøfte hvordan vi best mulig håndterer den situasjonen vi står i, sier Stenseng, og avstår fra å svare på om det legges opp til avklaring tirsdag, eventuelt med votering, over spørsmålet om Trond Giske har tillit eller ikke som nestleder.

Uvisst om Giske deltar i sentralstyret

– Har det kommet nye varsler?

– Jeg vil ikke kommentere når, antall eller innholdet i varslene vi har mottatt.

– Vil Giske delta på møtet, og vil spørsmålet om tillit eller ikke bli avgjort uavhengig om Giske deltar i sentralstyret eller ikke?

– Trond Giske er sykmeldt, og det kan jeg ikke kommentere. Jonas og jeg skal redegjøre, informere og innhente tilbakespill til den prosessen partiet må gjennom.

Giskes rådgiver har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om Giske stiller i sentralstyret.

– Hvordan har innholdet i varslene virket på deg?

– Jeg vil ikke kommentere det. Det er krevende saker, og de er konfidensielle. Jeg vil verken kommentere innhold eller dialogen med varslerne. Vi er opptatt av å gi dem best mulig bistand. Vi søker også juridisk råd og bistand der det er nødvendig.

Leder av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt: Innrømmer at hun var kjent med ryktene om Trond Giske

– Alle varsler tas på alvor

– Det er viktig for meg å si at de saker og varsler som kommer til Ap skal håndteres grundig og ordentlig. Og de berørte som har det vanskelig skal ivaretas på en god måte. Alle varsler, uavhengig fra hvem, og hvem de er rettet mot, tas på stort alvor.

– Hvorfor deltar ikke nestleder Hadia Tajik i behandlingen av Giske-saken?

– Normalt er det partikontoret som håndterer slike saker. I og med at det her er varsler som angår nestleder er det naturlig at partileder er involvert, slutter Stenseng.

Tajik selv svarer likelydende:

– Nestledere behandler ikke varslingssaker. I løpet av min tid som nestleder har jeg mottatt flere henvendelser som kan karakteriseres som varsel, og som har vært om ulike forhold. Samtlige er videreformidlet til partikontoret som rette vedkommende, sier Tajik.