Bondevik-effekt i Møre og Romsdal. De blå byene er blitt røde.

I hjemfylket til KrF-høvdingen Kjell Magne Bondevik, et tradisjonelt blått og konservativt KrF-fylke, har de to største lokallagene, Ålesund KrF og Molde KrF, nemlig endret syn på hvilken side KrF skal samarbeide med.

Molde sender et flertall røde delegater, 6–4, til det spennende fylkesårsmøtet lørdag. Ålesund sender en delt delegasjon, 5–5.

Flere av lokaltoppene i partiet i Møre og Romsdal sier Kjell Magne Bondeviks standpunkt om å støtte Hareide har veid tungt.

– Bondeviks råd veier tungt her. Særlig her i Romsdal, men også i resten av fylket, sier Hallgeir Ringstad, gruppeleder i Molde KrF.

Ringstad har selv gått fra å støtte et samarbeid mot høyre til nå å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

– Det har skjedd en utvikling i Molde. 2013 pekte vi klart mot ikke-sosialistisk side. Fordelingen mellom «rødt» og «blått» under debatten vi hadde i Molde tydet på en ganske jevn fordeling. Delegasjonen blir 6–4 i favør av å sondere mot Ap og Sp, sier Ringstad.

Skjebnehelg for KrF

KrF går en skjebnehelg i møte. KrF-leder Knut Arild Hareide har kappet inn på noe av forspranget til høyresiden og vunnet et flertall av delegatene i små KrF-fylker denne uken. Men det er langt fra nok.

KrFs største fylkeslag, Rogaland, bestemte seg sist helg og sender bare én delegat – av 16 – som støtter Hareide. Trass i at hver tredje kandidat i salen støttet Hareide.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Fredag og lørdag står de tre andre store, tradisjonelt blå og konservative, fylkeslagene for tur. Tilsammen har de fire store KrF-fylkene Agder, Hordaland og Møre og Romsdal, foruten Rogaland, 60 av 190 delegater på det ekstraordinære landsmøtet.

Skal Hareide ha noen sjanse til å få landsmøtet fredag 2. november på sin side, er vurderingen at han må han unngå stygge sifre i minst ett av disse fylkene.

Tror på dødt løp i Møre og Romsdal

Slik forklarer Ringstad hvorfor møringene lytter til Bondevik:

– Ap påførte Bondeviks hans største politiske nederlag da han måtte gå av som statsminister i 2000. Også under Bondevik II-regjeringen (2001–2005) var det Ap som var hovedmotstanderen. Når Bondevik med sin enorme erfaring fra rikspolitikken greier å riste av seg dette, løfte blikket fremover, tenke nytt og peke den andre veien, så gjør det inntrykk. Da må vi lytte.

Ringstad tror det kan bli veldig jevnt på fylkesårsmøtet. Han er klar på at fylket må velge en representativ delegasjon.

Audun Braastad, NTB scanpix

– Det vil være veldig uheldig hvis det ikke skjer. Vi må ta lærdom av det som skjedde i Rogaland. Det var ikke bra.

Ringstad begrunner også sitt valg med at Høyre er blitt veldig lik Ap i klassiske verdisaker for KrF som eggdonasjon, familien, abort osv.

– Dette er saker der vi tidligere hadde mer å hente hos høyresiden. Slik er det ikke lenger.

– Denne sjansen må vi gripe

I dag mener Ringstad derfor det er mest å hente på venstresiden og nevner fordeling, ruspolitikk, aktiv dødshjelp, helse- og omsorgssaker og kommuneøkonomi.

Jan Tomas Espedal

Ringstad tror ikke KrF kan vokse i et videre samarbeid mot høyre.

– Vi har prøvd det i fem år, og vi står på stedet hvil. Nå får vi nye medlemmer, det er en drive i hele organisasjon. Det er dette vi har ventet på. Jeg tror det KrF som Hareide nå sier han vil ha, har et potensial for økt oppslutning. Denne sjansen må vi gripe.

Fylkeslederen tror på blått flertall

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll er tydelig på at hun foretrekker høyresiden. Hun er overrasket over at Ålesund og Molde ikke sender delegasjoner med overvekt av «blått».

– Jeg er litt overrasket, ja. Jeg hadde forventet mer «blått», sier Frisvoll, som har fått innspill om at mange ønsker å fortsette i opposisjon.

Hun tror likevel fylket slutt vil få et blått flertall.

– Møre og Romsdal har vært et tradisjonelt blått KrF-fylke, kanskje en 70–30-fordeling, slik som i Rogaland. Nå blir det jevnere, men jeg tror det heller mot blått.

Marius Simensen

– Men vi vil sende en representativ delegasjon til landsmøtet. Det er i alle fall mitt råd, sier hun.

Frisvoll tror også det er en Bondevik-effekt i fylket.

– Ja, for enkelte betyr det nok en del hva Bondevik mener, i alle fall i Romsdal. Men mange har nok en klar oppfatning av denne saken på forhånd, uavhengig av hva Bondevik mener.

Også Kristiansund KrF sender en delegasjon delt på midten.

– Kristiansund KrF har alltid vært orientert mot høyre. Jeg er overrasket, sier leder i lokallaget, Annika Indergaard. Hun vil samarbeide med høyresiden.

Hun tror endringen skyldes nye medlemmer.

– Vi har fått flere innmeldinger, men det ikke snakk om noe kupp. Det er i all hovedsak «gamle» medlemmer som har meldt seg inn igjen i begeistring over Hareides tale. Og så tror jeg Bondeviks råd har veid mye her i fylket.

– Ble glad da jeg hørte Hareides tale

Tidligere stortingsrepresentant for KrF, Rigmor Andersen Eide, har alltid tilhørt den delen av KrF som foretrekker samarbeid mot venstre.

Lillian og Lena/KrF

Men hun har alltid vært i mindretall i lokallaget i Ålesund, som er det største i fylket. Det er hun ikke lenger.

Ålesund KrF sender like mange Støre-tilhengere som Solberg-tilhengere.

– Vi har stor respekt for Bondevik. Jeg tror Bondeviks klare råd teller her i fylket. Men jeg har alltid ønsket samarbeid mot venstre.

Hun legger vekt på at fem års samarbeid med Solberg-regjeringen har gitt fallende oppslutning.

– Jeg ble veldig glad da jeg hørte Hareides tale. Nå må vi ta et annet valg og se om vi kan få gjennomslag i et samarbeid med Ap og Sp. Blir vi ikke enige med dem, må vi fortsette i opposisjon, selv om det ikke er en god løsning.