KrF-varaordfører: – Nå er det naturlig at Kjell Ingolf Ropstad overtar

Varaordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand mener det er naturlig at nestlederen går til topps i KrF, hvis det går som han håper.

– Nå er det naturlig at Kjell Ingolf Ropstad overtar som ny partileder, sier han til Aftenposten.

Kristiansen vil ha samarbeid med høyresiden, og håper flertallet trosser Hareide fredag. Han ble ikke sjokkert kabinettsspørsmålet kom fra talerstolen.

– Det var ikke overraskende. Det har ligget i kortene. Samtidig kan han være med på å legge press på landsmøtet, sier Kristiansen.

Redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, mener Ropstad er kvalifisert til større oppgaver.

– Han holdt en offensiv og retorisk sterk tale. Jeg tror det er helt åpenbart at Ropstad er en klar kandidat til å bli partiets neste leder dersom det blir aktuelt, sier han til NRK.

Ropstad: - Klart jeg er smigret

Tidligere i uken var det flere i KrF som lanserte Ropstad som kandidat.

Ropstad selv svarer slik på spørsmål om han er smigret over å bli trukket frem som KrFs neste leder:

- Det er klart det, man er alltid smigret når folk synes jeg er verdig til å ta en slik oppgave.

Han bekrefter at de er villig til å lede en delegasjon som eventuelt skal gå i regjeringsforhandlinger med regjeringen Solberg og de andre partiene.

Fortalte om oppveksten i partiet

Det var Ropstad som fikk ordet etter at Hareide hadde varslet at han går av hvis han ikke får flertall for å samarbeide med Senterpartiet og Ap.

Ropstad startet med å minne delegatene om at han var født inn i partiet og nærmest fikk medlemskapet i dåpsgave.

Den lengste applausen fikk Ropstad da han hyllet Hareides beslutning om at han ikke kan lede KrF om det velger en annen linje enn hans.

– Jeg har respekt for at Knut Arild ikke kan lede oss inn i Høyre-FrP regjering, men det er trist, sa han og konkluderte med at alle i KrF er stolte over den jobben som Hareide har gjort og den prosessen han har ledet.

TV2-kommentator Mathias Fischer sier disse uttalelsene var noe i nærheten av en avskjed fra nestlederen.

Haha, utrolig smart av Ropstad å skryte av Hareide og si at «vi er stolte av jobben du har gjort» og få applaus. Det var som om han takket av forgjengeren. — Mathias Fischer (@mathiasfischer) November 2, 2018

Minnet om store gjennomslag

Deretter startet Ropstad på en tale som tegnet et helt annet bilde av KrFs muligheter og plassering enn det Hareide gjorde noen minutter før.

– Ut ifra størrelsen er det knapt noe parti noen gang som har fått bedre gjennomslag enn KrF. Det er nettopp gjennomslag for våre saker og verdier som gjør at jeg mener vi bør gå for et sentrum/høyre-samarbeid med en regjering ledet av Erna Solberg, sa Ropstad.

Han advarte mot å gå inn i en Ap-Sp-regjering som ville gi SV en vippeposisjon.

Tydelig på abortsaken

Ropstad kom i talen med en malende beskrivelse av venstresidens kamp for dagens og mot endringer i abortloven som å forby tvillingabort.

Men på dette punktet viste han til at KrF hadde mye å hente hos statsminister Erna Solberg.

Han siterte henne på hennes signaler om endringer i abortloven og mente at det var mulig å få gjennomslag for nei til tvillingabort og endring av paragraf 2C, den såkalte Down-syndrom-paragrafen.

– AUF sier at KrF håner kvinner. SV, Blitz og Ap arrangerte demonstrasjoner til forsvar for abortloven. Hvem tror her at vi kan få hjelp fra Ap om å endre abortloven? Vi vet at det ikke går, sa Ropstad.

Underkommunisert linjeskifte

Ropstad understreket at et samarbeid med Ap i regjering vil være et historiske linjeskifte.

– Vi har aldri samarbeidet med Ap i regjering før og det er ikke uten grunn. Ap har alltid vært imot Krfs kjernesaker, slo han fast.

Han trakk videre frem en rekke saker som viser at «KrF utgjør en forskjell» på borgerlig side. Økt kontantstøtte, økt engangsstønad ved fødsel og økt innsats mot vold i nære relasjoner.

Husker dere rødgrønn klimapolitikk

Ropstad gikk til frontalangrep på de rødgrønne miljø og klimapolitikk i regjering og han viste til at de i opposisjon heller ikke var fremtidsrettet

– Klimapolitikken flyttet seg ikke en millimeter. Alt handlet om å kjøpe kvoter i utlandet. Nå er vi i en helt annen situasjon, sa han. Ropstad beskriver Høyre og Frp som konstruktive i klimapolitikken og poengterer at Venstre og KrF "dytter på".

Ikke berøringsangst med FrP

KrF har et landsmøtevedtak om at de ikke skal i regjering med FrP. Ropstad innrømmet at det er betydelig avstand fra KrF til FrP.

Men han minnet om at dagens Frp statsråder ikke er spesielt krevende.

– De tar ikke fra meg nattesøvnen. Jeg har ingen berøringsangst overfor FrP. Jeg er trygg på de verdiene og politikken vi står for og klar til å ta politiske oppgjør med FrP, sa nestleder Ropstad.