– Jeg er i tenkeboksen. Det er en jobb jeg elsker, samtidig har jeg brukt utallige timer på jobben de siste 15 årene, sier Ottervik til Klassekampen.

51-åringen har vært ordfører i Trondheim siden 2003. Usikkerheten kommer etter en tøff periode for Arbeiderpartiet (Ap) i Trøndelag.

– Jeg må nok bestemme meg i løpet av noen uker. Det viktigste argumentet for å fortsette er å lære opp nye som kommer inn og sikre trygghet og kontinuitet. Vi mister en del dyktige folk som går ut nå, sier hun.

En VG -måling fra juni gir Ap en oppslutning på 27,8 prosent, en betydelig nedgang fra kommunevalget i 2015 da partiet fikk 41,5 prosent i Trondheim.

Foran valget høsten 2019 har Høyre tatt igjen forspranget, ifølge målingen. Det kan bety at Aps tid ved makten i Trondheim nå er over.

Ottervik mener likevel ikke at det er noen høyrebølge i Trondheim. Hun tror at den såkalte Kystad-saken, der partikollegaen Rune Olsø ble etterforsket i forbindelse utbygging av et boligområde i Trondheim, har rammet Ap.

– Flesteparten av velgerne vi mister, er på gjerdet, og vi må få dem tilbake, sier ordføreren om situasjonen i etterkant av saken.