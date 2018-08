«Det er vel på tide at Per Sandberg aktivt vurderer hva han skal bruke tiden fremover på», skriver Ås Frp på sin Facebookside.

Sammen med teksten har lokallaget delt onsdagens artikkel fra Aftenposten om at Sandberg deltok offisielt på Irans ambassades feiring av den islamske revolusjonen.

Lokallaget brukte også penger på å fremme innlegget på Facebook, med såkalt «sponsing».

Sterk kritikk etter Iran-sak

Fiskeriminister og nestleder i Frp, Per Sandberg, har fått sterk kritikk etter at han reiste på ferie til Iran med sin norsk-iranske kjæreste, Bahareh Letnes.

Han meldte ikke fra til Statsministerens kontor om reisen i forkant, slik Regjeringens arbeidsreglement krever. Han tok også med seg mobiltelefonen til landet, noe som strider mot Regjeringens sikkerhetsprosedyrer.

Det fikk Støre til å lure på om Solberg har kontroll på Sandberg – og en tidligere forsvarstopp til å be ham gå av.

– Bør vurdere om han skal trekke seg

Arne Hillestad representerer Frp i kommunestyret i Ås. Han sier hele partilaget stiller seg bak budskapet i Facebook-posten.

– Det er reisen til dette landet der nede, uten tillatelse og uten å si fra til Regjeringen om det som skal rapporteres, som vi reagerer på. Han må jo tenke gjennom hva han har gjort, sier Hillestad.

– Synes du det virker som Sandberg gjør det i tilstrekkelig grad?

– Nei, jeg synes ikke det.

– Dere skriver at han «aktivt bør tenke gjennom» hva han skal bruke tiden sin på fremover – mener dere han bør trekke seg som fiskeriminister?

– Det har vi ikke tatt stilling til, men jeg synes det bør være en av de tingene han bør vurdere, sier Hillestad.

Han legger til at han mener Sandberg frem til dette har gjort en «utmerket jobb» som fiskeriminister.

– Det er det som er så trist, sier han.

Angrer på at han ikke informerte

Per Sandberg har tidligere beklaget at han ikke varslet SMK om reisen, og at han tok med seg mobilen sin på ferien.

– Men jeg vil ikke gå inn på hvilke grunner jeg hadde for ikke å varsle, sa han under et kort møte med pressen i Mandal torsdag.

På spørsmål om han fortsetter som statsråd, svarte han:

– Det er det opp til statsministeren å avgjøre. Jeg registrerer at både statsministeren og partilederen har uttrykt full tillit til meg. Men som statsråd har du ingen garanti for å beholde jobben.

Privat

Betalte for Facebook-visninger av innlegget

Facebook-innlegget er sponset, men Hillestad har ikke noen formening om hvorfor partilaget har valgt å betale for ekstra visninger på akkurat dette innlegget.

Også andre partikolleger har reagert sterkt på fiskeriministerens Iran-tur. Tidligere har stortingsrepresentant og tidligere innvandringspolitisk talsmann Mazyar Keshvari bedt Sandberg vurdere sin stilling.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har sagt at Sandbergs uttalelser om Iran «bryter med alt partiet står for», oppfordret Sandberg til å se alvoret i situasjonen han har satt Regjeringen i, «og handle deretter».