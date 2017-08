Amnesty International om steining-utspill: – Frp og Siv Jensen taler med to tunger

Menneskerettighetsorganisasjonen mener Fremskrittspartiet og Siv Jensen praktiserer en dobbeltstandard når partiet skryter over å ta avstand fra personer som anerkjenner steining som virkemiddel, men samtidig sitter med regjeringsmakten og sørger for at Oljefondet investerer flere milliarder i blant annet Saudi-Arabia.

– Siv Jensen og Frp taler med to tunger. Ønsker de å fremstille seg så tydelig og aggressivt mot islamsk ekstremisme og deres straffemetoder, så bør de ikke promotere norsk næring i denne typen land, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

Aftenposten skrev i april at Oljefondet har investert 3,9 milliarder i Saudi-Arabia. Investeringene er fordelt på 34 ulike virksomheter. Norge har tidligere tjent over 700 millioner kroner på å selge militært materiell til landet på den arabiske halvøy.

Saudi-Arabia gjennomfører fortsatt offentlige henrettelser med sabel og praktiserer steining og pisking som straffemetoder. Amnesty International skulle ønske Regjeringen sluttet å investere i landet.

– Hvis målet er å bekjempe bruken av steining, halshugging, pisking, diskriminering av kvinner og henrettelser av barn så vet alle at det sterkeste kortet er business, sier Ekeløve-Slydal.

Næringsliv foran menneskerettigheter

Amnesty International har flere ganger tatt kontakt med norske myndigheter og oppfordret til å ta opp menneskerettigheter før reiser til land som for eksempel Iran og Saudi-Arabia.

– Tilbakemeldingen har vært at det er bare utenriksministeren som skal diskutere menneskerettigheter. Da fiskeriminister Per Sandberg reiste til Iran fikk vi beskjed om at det ikke var hans oppgave, forteller Ekeløve-Slydal.

Hun mener at hvis Frp virkelig hadde hatt en ønske om å få slutten på straffemetodene som brukes i Saudi-Arabia og Iran så hadde de ikke investert så store summer i landene.

– Når det kommer til menneskerettigheter eller norsk næringsliv er det ganske åpenbart hva de veier tyngst. Det har Siv Jensen og hennes parti vist gjentatte ganger.

Siv Jensen forsvarte Listhaug

Det var under Politisk kvarter på NRK torsdag at Siv Jensen, finansminister og partileder for Frp, ble bedt om å kommentere innvandringsminister Sylvi Listhaugs uttalelser om at KrF-leder Knut Arild Hareide og andre politikere «sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger».

Frp-lederen tok Listhaug i forsvar og hevdet at:

– Det er i hvert fall kun Fremskrittspartiet som har tatt veldig klar og tydelig avstand fra personer som anerkjenner steining som virkemiddel.

Uttalelsen til finansministeren ble senere konkludert som «helt feil» av faktasjekk-tjenesten faktisk.no. De hevder flere andre partipolitikere har gjort det samme.

Frp: – Kritikken treffer ikke

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar av Frp-leder Siv Jensen til Amnestys kritikk, uten hell.

Christian Tybring-Gjedde, leder av utenriks- og forsvarsfraksjonen til Frp, svarer på vegne av partiet i en e-post:

«Kritikken mot Frp vedrørende Saudi-Arabia treffer ikke. Frp har sterkt og tydelig offentlig kritisert regimet i Saudi-Arabia mens vi har sittet i regjering. Mange land Norge driver handel med har dødsstraff, deriblant USA. Dersom vi skulle opphøre all handel og næringsutvikling med alle land som praktiserer uetiske straffemetoder og som bryter med menneskerettighetene, ville det ikke vært mange land igjen å drive handel med.»

Videre skriver Tybring-Gjedde at det er oppsiktsvekkende at Amnesty ikke evner å gjøre vurderinger utover sin egen nesetipp:

«Istedenfor å blande seg inn i norsk valgkamp vil jeg oppfordre Amnesty å heller bruke tid og penger på å bekjempe fremveksten av antidemokratiske krefter i Norge. Krefter som hevder de har Guds støtte til å undertrykke kvinner, drepe homofile, frafalne og de som kritiserer deres religion.»

Statsminister Erna Solberg (H) fortalte NRK at det ble sagt ting under debatten mellom Listhaug og Hareide som «ikke hører hjemme i en norsk valgkamp og som ikke tilhører den typen retorikk som vi bør ha i forhold til hverandre.»

I en e-post til Aftenposten skriver Listhaug at «det var en opphetet debatt. Jeg ble også litt mer hissig enn vanlig.»