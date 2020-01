Statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal i løpet av dagen møtes på Statsministerens kontor (SMK) ved Akershus festning.

På det avtalte møtet ligger det an til at departementsfordelingen mellom de tre gjenværende regjeringspartiene blir tema.

Det får Aftenposten opplyst av en kilde nær prosessen.

Syv ledige statsrådsposter

Mandag kom den historiske nyheten om at Frp går ut av den borgerlige regjeringen, etter over seks år i regjeringskontorene. Regjerings-exiten er begrunnet med at regjeringen mot Frps vilje hentet hjem en norsk IS-siktet kvinne og hennes antatt syke barn fra Syria.

Det betyr at Norge nå går fra å ha en flertallsregjering til å få en mindretallsregjering, og at nye hoder må ta over jobbene for Frp-statsrådene som nå forsvinner.

Hverken Siv Jensen eller Erna Solberg ville mandag si noe om når Frp-statsrådene forlater regjeringen, heller ikke om den vil fortsette med samme rekordstore antall statsråder, 22 stykker.

Vil ha raske skifter

Høyre har i dag åtte statsråder i tillegg til statsministeren. Venstre og KrF har tre statsråder hver.

Etter det Aftenposten får opplyst fra regjeringskilder, ønsker man å få til skiftene så raskt som mulig.

Frp har syv ministerposter i flertallsregjeringen.

Finansminister Siv Jensen

olje- og energiminister Sylvi Listhaug

samferdselsminister Jon Georg Dale

eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Statsrådspostene som blir igjen etter at den nye departementsstrukturen er lagt, vil da bli fordelt mellom de tre gjenværende partiene.