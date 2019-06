Aftenposten omtalte i fjor høst hvordan flere partier på Stortinget bruker enormt mye mer offentlige penger på fest og moro enn det andre offentlige virksomheter får lov til.

Regnskapstall fra 2017 viste at Frp brukte 57 ganger mer per person i stortingsgruppen enn det statlige virksomheter får bruke på egne ansatte, til tross for at partiets politikere tidligere hadde rast mot offentlig pengebruk av langt mer nøysom karakter.