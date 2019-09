Nye byrådsforhandlinger tirsdag

Det kokte i Oslo sentrum lørdag. Maratonløpere og kafégjester fylte gatene i det nesten rekordvarme septemberværet.

Men i Mangelsgården i Storgata, der Ap SV og Miljøpartiet De Grønne startet formelle byrådsforhandlinger fredag, var det stille.

Samtaler pågår på uformell basis, men først tirsdag setter partiene seg på nytt til forhandlingsbordet, får Aftenposten opplyst.

Mange av forhandlingstemaene er godt kjent. Ap vil innføre skolemat, MDG vil ha billigere billetter på buss og bane, mens SV kjemper for gratis aktivitetsskole for alle fra 1. til 4. klasse.

Først politikk, så taburetter

Først når det politiske grunnlaget er avklart, kommer dragkampen om taburettene i Raymond Johansens byråd der Ap ikke lenger kan regne med flertall.

De rødgrønne beholdt flertallet i bystyret, men forskyvningene mellom de tre byrådspartiene var store. SV og MDG fikk tilsammen flere mandater enn Ap, som gikk tilbake fra 20 til 12 representanter. I siste bystyreperiode har Ap hatt fem byråder, MDG to byråder og SV én byråd – pluss Marianne Borgen som ordfører.

«Det blir ikke lettere nå, Raymond», skrev Aftenpostens kommentator på valgnatten.

Flørten med Venstre

Byrådspartiene har i fire år hatt en samarbeidsavtale med Rødt for å sikre flertall i bystyret. De siste par uker er det blitt spekulert på om Rødt kan bli byttet ut med Venstre som støtteparti. Tirsdag satt Oslo MDG-leder Einar Wilhelmsen i samtaler med Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke. Raymond Johansen var imidlertid rask til å si at det ikke pågikk noen reelle byrådsforhandlinger mellom de to partiene.

Johansen understreket også at partiene har god tid til forhandlingene. Først ved bystyrets konstituering 23. oktober må en løsning være klar.