Fire av dagens fem Frp-ordførere kan miste makten:

Det er allerede klart at både Borge i Hvaler og Mandal-ordfører Alf Erik Andersen mister makten. Ordfører Tom Staahle i Ullensaker har kun et mikroskopisk håp om at Sp eller MDG skal bryte ut av den rødgrønne blokken og sikre ham ordførerkjedet i fire nye år.

Frps nestleder og ordfører i Os, Terje Søviknes, sover svært utrygt. I valgkampen ble det markedsført at «Super-Terje er klar for fire nye år», og Frp-kommunen Os ble kalt «en suksesshistorie uten sidestykke».

Ulstein-ordfører sitter trygt

Men svakt resultat og samarbeidsproblemer på borgerlig side gjør at det er høyst usikkert om Terje Søviknes fortsetter sin seiersrekke og blir ordfører også i den nye kommunen Bjørnafjorden.

Bare ordfører Knut Erik Engh i Møre og Romsdal-kommunen Ulstein sitter trygt i rådhuset. Her fikk Frp 24,9 prosent av stemmene og ble største parti foran Ap.

Samarbeidet med Høyre og KrF gir koalisjonen 14 av 25 plasser i kommunestyret i Ulstein.

I Hvaler gikk Frp tilbake med vel 10 prosentpoeng. Sp gjorde et brakvalg og tredoblet antallet representanter. Det fører til at Aps Mona Vauger tar over ordførervervet.

– Jeg har vært ordfører i 12 år og blir 70 år i februar. Jeg er happy med det som har skjedd, sånn sett, sier avtroppende ordfører Eivind Norman Borge (Frp).

– Kompromisser altfor mye

– Hva er årsaken til valgnederlaget?

– For det første har det vært en veldig stor slitasje på Frp i regjering. Det er det nesten ikke mulig å stå imot lokalt. Så ble Høyre splittet lokalt, og det ga ingen god borgerlig plattform. Og så gjorde Sp et veldig godt valg, sier Borge.

– Hvilket råd vil du gi partiledelsen?

– Vi må begynne å føre Frp-politikk. Jeg synes at vi skal gi litt mindre og ta litt mer i samarbeidet. Vi mister så mye av vår politiske sjel slik som det er nå. Vi må kompromisse på altfor mye. Og kanskje spesielt mye med bompengene, sier Borge.

Rolf Øhman

I nye Lindesnes kommune fikk Frp 26,7 prosent oppslutning og ble største parti. Men sammen med Høyre trengte Alf Erik Andersen støtte fra KrF.

– Jeg er veldig skuffet over KrF. Jeg manglet bare ett mandat, sier han.

Valgkamp i nasjonal motvind

I stedet samlet Ap, SV, Venstre, MDG, Sp og KrF seg om Aps Even Tronstad Sagebakken som ny ordfører. Andersen synes valgkampen ble tung.

– Vi jobbet i nasjonal motvind i hele valgkampen. Resultatet kom av ren egeninnsats uten hjelp fra nasjonalpolitikken. De nasjonale debattene var om helt andre ting enn lokalpolitikk, sier han.

Andersen mener også Frp sentralt hadde uheldige utspill mot nikab, burka og båtemigranter.

– Det er ikke sånne ting vi debatterer i kommunen, sier han.

Frp-leder Siv Jensen sier at det fremdeles pågår forhandlinger. Hun mener det er for tidlig å si hvor mange ordførere som får gjenvalg, og hvor mange nye ordførere Frp får.

– Vi er fortsatt største parti i Os og Ullensaker, går frem hele 8 prosentpoeng i Lindesnes og er fremdeles størst på borgerlig side i Hvaler. Det hadde vi selvsagt håpet at var nok til å sikre gjenvalg. I flere av disse kommunene er det våre samarbeidspartier som går tilbake, og det forteller meg at velgerne har vært fornøyd med ordfører fra Frp.

– Det har også stått om ett mandat og et fåtall stemmer for å sikre gjenvalg. Det viser at hver stemme betyr noe, sier Jensen.

Hun peker også på «veldig gode valg i flere kommuner i Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland».

– Vi vet allerede at vi får ordfører i Sola og varaordfører i Grimstad (Agder) Sandnes, Klepp og Time, og det pågår forhandlinger flere steder, som for eksempel i Sula, hvor vi er største parti.

– Dette er likevel ikke et godt nok resultat fra Frp. Valgresultatet er en tydelig beskjed fra velgerne om at vi må levere mer, sier Jensen.

– Føles som å ha løpt en maraton og tapt på siste meteren

I Ullensaker kommune i Akershus har Frp hatt ordføreren siden 2003. Denne gangen fikk den rødgrønne blokken Ap, Sp, SV, MDG og Rødt knappest mulig flertall med 23 av 45 mandater.

Ordfører Tom Staahle (Frp) må derfor trolig gi seg som ordfører, selv om Frp ble største parti med en oppslutning på 29,6 prosent. Men forhandlingene på rødgrønn side er ikke ferdige.

– Slik det er nå, har de rødgrønne 23 mot 22 mandater. Men Sp og MDG sitter i vippeposisjon. Ingenting er sikkert før en avtale er bekreftet. Vi har invitert dem til samtaler, sier Staahle.

– Tør du spå utfallet?

– Nei, da kunne du like gjerne gått på kasino og spilt rulett, sier han.