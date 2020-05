Tirsdag blir det en thriller av en avstemning i Stortinget om flere liberaliseringer av bioteknologiloven. KrF har krevd full sal, og stortingssalen skal utstyres med pleksiglass for å verne de 169 stortingsrepresentantene mot koronasmitte.

Ap, SV og Fremskrittspartiet er sammen enige om at eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodtesten Nipt skal bli lovlig i Norge.

De tre partiene har til et sammen et knapt flertall på 86 stortingsrepresentanter. Senterpartiet og regjeringspartiene går imot forslaget.

Frp kan torpedere eget forlik

Det var Frp som 4. mars inviterte de andre opposisjonspartiene til et forlik om bioteknologiloven. Men Frps stortingsgruppe er fristilt i saken og flere representanter, inkludert nestleder Sylvi Listhaug, har signalisert at de kan stemme mot deler av forliket. KrF jobber intenst for at det skal skje.

Klassekampen har kontaktet representantene i Frp og Senterpartiet, som også har fristilt sine representanter, og fått svar fra flere usikre representanter.

Frp-representantene Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen har signalisert at de vil stemme mot assistert befruktning for enslige og eggdonasjon. Tybring-Gjedde har også varslet motstand mot blodtesten Nipt. I tillegg oppgir Morten Ørsal Johansen å være usikker på hva han skal stemme, mens Gisle Meininger Saudland ikke vil si hva han stemmer for, utover generelt å slå fast at han støtter at loven liberaliseres.

Samtidig sier Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet til avisen at hun vurderer å følge egen overbevisning og stemme for eggdonasjon.

Hvordan Rødt og MDGs representanter stemmer, er ikke avklart.

Fakta: Dette mener partiene: Ap, SV og Frp er for at eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodtesten Nipt skal bli lovlig i Norge. Senterpartiet og KrF er mot alt dette. Både Høyre og Venstre er for både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, men er bundet til KrFs standpunkt i regjeringsplattformen. Venstre er også egentlig for tidlig ultralyd og blodtesten Nipt. Det er mange enkeltrepresentanter som er uenige med partistandpunktet i spørsmålene om endringer i bioteknologiloven.

SV ber Høyre og Venstre følge samvittigheten

For å få stoppet liberalisering av bioteknologiloven er KrF avhengig av at Frps representanter stemmer etter egen samvittighet – samtidig som Høyre og Venstres representanter ikke gjør det.

Både Høyre og Venstre er for liberaliseringer av loven, men er bundet til å stemme mot av regjeringsplattformen partiene deler med KrF.

SVs Kari Elisabeth Kaski ber likevel Venstre og liberale Høyre-representanter bryte med regjeringsplattformen og stemme etter egen samvittighet.

– Dette er jo et verdispørsmål ikke bare for KrF, men for oss som ønsker endring også, sier hun til Aftenposten.

Aps Ingvild Kjerkol sier at KrFs krav om full sal burde føre til at også Venstre og Høyres representanter ble fristilt. Hun viser til at dersom man legger partiprogrammene til grunn, er det et bredt stortingsflertall for liberaliseringene.

– Det er veldig viktig for KrF at Frp skal stemme etter egen samvittighet. Det burde gjelde og Høyre og Venstres representanter også. Det er virker som bare de som er enige med Ropstad, skal få lov til å stemme etter egen samvittighet, sier hun til Aftenposten.

Men det er lite opprør å spore i Høyre og Venstre. Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik, skriver i en SMS til Aftenposten: «Me røystar i samsvar med regjeringserklæringen». Høyres parlamentariske leder Trond Helleland har ikke besvart Aftenpostens henvendelse.