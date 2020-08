Presset øker mot Norges Bank og Nicolai Tangen

– Vi stiller oss bak kritikken og er enig i at det fortsatt er risiko for interessekonflikt, sier KrFs finanspolitiske talsmann Tore Storehaug. Regjeringen ber juridiske eksperter om råd.

Fortsett ingen avklaring i striden om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i oljefondet. Håkon Mosvold Larsen

17. aug. 2020 14:53 Sist oppdatert nå nettopp

Den kontroversielle ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet tok en ny dramatisk vending mandag ettermiddag.

– Vi mener representantskapet har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter. Det skal det ikke være.

– Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, sier Tore Storehaug til Aftenposten.

Han sier at KrF også «er enig i at det ikke må skapes inntrykk av at Norges innsats mot skatteparadis svekkes.» KrFs vedtak betyr at de vil at hovedstyret i Norges Bank strammer inn ansettelsesavtalen med Tangen.

– Hva er det KrF forventer at hovedstyret i Norges Bank skal gjøre?

– Interessekonflikten må vekk. Norges Bank må sørge for at det ikke er interessekonflikt.

– Må det gjøres nye grep?

– Ja, det er riktig. Det naturlige er at det blir tatt nye grep eller kontrollmekanismer.

– Hvis ikke hovedstyret vil det?

– Vi forventer at de nå følger opp, svarer Storehaug.

Mandag ettermiddag var det digitale møter i stortingsgruppene i både Høyre og KrF for å diskutere ansettelsesprosessen og avtalen med Nicolai Tangen.

Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur sier at gruppen nå avventer finansdepartementets juridiske vurdering av om de har instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank i ansettelsessaken. Den kan foreligge allerede tirsdag.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har skriver i et brev til Stortinget

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen», står det i brevet.

Signalene fra regjeringen har så langt vært at sentralbanloven gir hovedstyret i Norges Bank selvstendig rett til å ansette oljefondsjefen.

Hvis svaret fra uavhengige juridiske eksperter er ja på dette spørsmålet, åpner det for at regjeringen kan gripe direkte inn og instruere Norges Bank i ansettelsessaken.

Velger regjeringen å gripe inn slik at Tangen likevel ikke får jobben, vil det medføre at sentralbanksjef Øystein Olsen som leder av hovedstyret, neppe kan fortsette i jobben.

Saken spisset seg til

Les også Hadia Tajik: Stortinget kan ikke avsette Tangen

Saken spisset seg kraftig til før helgen da Ap bestemte seg for å støtte den sterke kritikken Norges Banks representantskap har rettet mot hovedstyret for ansettelsesprosessen.

Hovedstyret ledet av sentralbanksjef Øystein Olsen og representantskapet ledet av Julie Brodtkorp, er på kollisjonskurs i synet på prosessen og ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen.

– Vi har tatt på alvor at representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan, enstemmig har fremmet en sterk kritikk av ansettelsesprosessen av ny sjef av Oljefondet. Dette er en veldig viktig sak. Det er det norske folks pensjonsfond, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Når KrF nå har sluttet seg til representantskapets kritikk, er det er flertall i Stortinget bestående av i tillegg Ap, SV, Sp, MDG og Rødt som mener ansettelsesavtalen ikke sørger for vanntette skott mellom Oljefondets og Tangens private fond.

Les også Aftenpostens leder: For lettvint av Ap

Formelt er det hovedstyret som ansetter Oljefondets sjef. Avtalen er signert, og Tangen begynner etter planen i jobben 1. september.

Med det økende politiske presset øker spenningen om Tangen ønsker å begynne i jobben. Høyres gruppemøte om saken startet 14.00 mandag.

Svaret på om Nicolai Tangen tiltrer jobben kommer i løpet av kort tid. Finanskomiteen har frist til fredag 21. august med å avgi innstilling.