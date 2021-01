Listhaug taus om den omstridte SMS-en til Høie

I forrige uke kom Frp-ledelsen med krass kritikk av hvordan Bent Høie opphevet skjenkeforbudet. Nå er de tause om innholdet i meldingene til helseministeren.

Sylvi Listhaug er ikke interessert i å diskutere meldingen som førte til at skjenkeforbudet ble opphevet. Foto: Stein Bjørge

29. jan. 2021 20:59 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var ikke det vi ba om, sa Siv Jensen onsdag i forrige uke.

I dagene før en mutert utgave av koronaviruset dukket opp i Nordre Follo, var det Stortingets overraskende heving av det nasjonale skjenkeforbudet som skapte politisk debatt.

Fremskrittspartiet fikk med seg de fire partiene på venstresiden til å overprøve regjeringens beslutning. De tillot skjenking til matservering i kommuner med lavt smittetrykk.

Debatten eskalerte da helseminister Bent Høie svarte med å oppheve skjenkestoppen til matservering i hele landet.

Høie viste til en SMS-utveksling med Frp-toppene Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Han mente at de der bekreftet at det nå skulle være opp til kommunene å bestemme. Dette avviste Jensen.

Hun mente Høie hadde gått lenger enn det Stortinget ba om.

Aftenposten skrev torsdag om innholdet i meldingene, som Helsedepartementet ga innsyn i.

De ble omstridte, fordi partene i etterkant var uenige om hva innholdet betydde.

– SMS-er får være SMS-er

Fredag spurte Aftenposten Listhaug om innholdet i meldingene, og om ikke hun og Jensen der bekreftet at Høies hadde oppfattet vedtaket riktig.

– Det er et tilbakelagt kapittel, nå handler det om å redde bedrifter og arbeidsplasser og jobbe med krisepakker. Da får SMS-er være SMS-er, svarer Listhaug.

Da hadde regjeringen akkurat lagt frem en krisepakke på over 16 milliarder kroner for å berge arbeidsplasser, bedrifter og hjelpe sårbare grupper i samfunnet.

– Men det er jo bare en uke siden, og det ble ganske store konsekvenser?

– Ja, men vi har fokus fremover og hva vi må gjøre for å redde næringsliv og hjelpe arbeidsfolk.

– Men Siv Jensen var ganske krass med Bent Høie da han gjennomførte det på den måten han gjorde. Hun mente at han hadde misforstått?

– Ja, og vi har sagt det vi har å si om den saken.

Høie og Listhaug fra den tiden de satt sammen i regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Høie: – Opplevde en bekreftelse

Onsdag forrige uke, dagen etter Stortingets vedtak og regjeringens avgjørelse om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet, sa Siv Jensen at hun bare hadde sendt «kommunalt skjønn er vel fint» til Høie.

Hun nevnte ikke hans oppfølgingsspørsmål og Listhaugs svar. Sistnevnte ønsker altså ikke å si noe mer om hva hun mente med «Dette klarer de lokalt :)»

Helseministeren hadde en annen tolkning av dialogen.

– Jeg opplevde at jeg fikk en bekreftelse både fra Jensen og Sylvi Listhaug, om at det var kommunene som skulle avgjøre dette, sa Bent Høie forrige uke.

Les også Her er SMS-ene som opphevet det nasjonale skjenkeforbudet

Sylvi Listhaug og Siv Jensen prater sammen i stortingssalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Første smitteoverkjøring

Frem til forrige uke, hadde alle smitteverntiltak vært enten nasjonale eller kommunale. Høie og Erna Solberg brukte dette som begrunnelse for hvorfor de tolket vedtaket som de gjorde.

Opposisjonen mente at regjeringen burde funnet en annen løsning.

Vedtaket fikk mye oppmerksomhet, i og med at det var første gangen at Stortinget overprøvde regjeringen i et smitteverntiltak. Tidligere hadde det kun skjedd i behandlingen av økonomiske krisepakker for å hjelpe bedrifter og permitterte.

Regjeringen kritiserte opposisjonen for ikke å ha utredet hvilke konsekvenser vedtaket kunne få for smittespredningen.

Fremskrittspartiets forslag var i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger. Helsedirektoratet mente på sin side at det rette ville være å ha et nasjonalt skjenkeforbud i to uker.

Nordre Follo ville skjenke

Saken fikk også svært lite oppmerksomhet gjennom dagen i stortingsdebatten. Den stakk importsmitte og permitteringsreglene av med.

Erna Solberg mente at det bidro til forvirringen.

– Det var vanskelig for oss. Det var nesten ingen diskusjon, og det var litt overraskende at det kom flertall. Vi fikk også beskjed via mediene om at vi ikke måtte forsinke dette, sa hun dagen etter vedtaket.

Nordre Follo var en av kommunene som mente at smitten var under en sånn kontroll at de kunne tillate skjenking. Torsdag kveld, to døgn etter Stortingets vedtak, vedtok formannskapet dette.

Dagen etter kom beskjeden om at to tilfeller av det muterte koronaviruset var oppdaget i kommunen.

I stedet for skjenk ble det full nedstenging.