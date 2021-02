Høies departement mener 17 kommuner støtter avkriminalisering av narkotikabruk. Det er ikke alle de 17 enige i.

Ja til bortfall av straff for tunge rusmisbrukere. Nei til å fjerne straff for unge nybegynnerne. Ulike syn på deler av rusreformen har ført til at flere kommuner mener de blir feiltolket.

Robin Kåss påpeker at Porsgrunn kommune ikke er så positive til rusreformen som regjeringen gir uttrykk for. Han mener Helse- og omsorgsdepartementet har gjengitt kommunen feil. Foto: KRISTER SØRBØ / NTB

27. feb. 2021 20:58 Sist oppdatert 27 minutter siden

«I proposisjonen (...) gis det inntrykk av at Porsgrunn kommune støtter å oppheve straffansvaret. Det er ikke riktig, og jeg håper dere kan korrigere dette.»

Denne beskjeden tikket inn på e-post til Helse- og omsorgsdepartementet kort tid etter at regjeringen hadde lagt frem forslag til rusreform.