Siv Jensen advarer: Barnefamilier flykter fra Oslo sentrum på grunn av MDGs bilfiendtlige politikk

– Vi har prøvd å sette denne galskapen i system, sier Frps Siv Jensen om partiets konsekvensanalyse av MDGs klimatiltak. – Misbruker statistikk i kjent Frp-stil, svarer MDGs leder Une Bastholm.

– Kun de som har råd til å kjøpe seg ny elbil, skal få lov til å kjøre rundt i Oslo, sier Frps leder Siv Jensen om konsekvensene av MDGs politikk. Foto: Terje Bendiksby/NTB

16. feb. 2021 18:34 Sist oppdatert nå nettopp

Frp har analysert «hva MDG har gjennomført, tatt til orde for eller planlagt, for å vise hvor bilfiendtlig partiet faktisk er».

– MDG kan meget godt komme på vippen og bruke disse tingene som en brekkstang mot Ap og Sp. Vi må se på hva de faktisk drive med, sier Frp-leder Siv Jensen.

Ifølge Jensen har MDG ikke tenkt å stoppe med klimatiltakene de har gjennomført i Oslo.

– Dette har de tenkt å rulle ut i alle landets byer. De går til kamp mot bilen. Tilsynelatende liker de ikke bensin- og dieseldrevne biler og gjør livet surt for eierne, sier Jensen.

Målet om forbud mot fossilbiler i hele Oslo provoserer Jensen mest:

– Det er hårreisende. Det er politikk for eliten. Kun de som har råd til å kjøpe seg ny elbil, skal få lov til å kjøre rundt i Oslo. De som ikke har råd, og det er ganske mange, skal altså ikke få lov til å komme seg rundt i egen bil, sier Jensen.

– Er du i ramme alvor redd for at MDG skal presse Ap og Sp til å føre deres politikk?

– Ja, selvsagt. Vi har jo sett hva MDG har fått Ap med på i Oslo. Dersom MGD havner på vippen i Stortinget, så tror jeg de vil gjøre alt de kan, for å innføre dyr og symbolsk klimapolitikk. En politikk som vil gjøre hverdagen til mange mennesker i hele Norge vanskeligere, svarer Frp-lederen.

Fakta Vil øke bensinprisen med 5 kroner literen Her er Frps liste over «MDGs bilfiendtlige politikk»: Øke prisen på bensin- og diesel med 5 kroner literen over natten.

Stramme ytterligere inn på skattlegging av fossile biler. Totalt 1,5 milliarder kroner.

Hvis målet om at ingen nye biler som selges, skal være fossile fra 2025 ikke nås, går MDG inn for tiltak med samme effekt som et forbud.

Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2023, nye fossile varebiler innen 2025 og halvparten av nye fossile lastebiler innen 2027.

Nullutslippssoner i byene hvor bensin- og dieselbiler ikke har lov til å kjøre.

Færre og dyrere parkeringsplasser i bysentrum. Beboerparkering er innført i Oslo, og prisen har økt fra 3600 til 5400 kroner.

Kraftig økning i bompengebelastningen inn mot byene, særlig for bensin- og dieselbiler.

Redusere biltrafikken i og rundt byene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden og en tredjedel innen 2030.

Vurdere å innføre dynamisk veiprising som supplement til bompenger for å sikre nedgang i biltrafikken og finansiering av kollektivtiltak, støyskjerming, sykkel og gange.

Stanse bygging av nye motorveier. MDG vil bruke pengene på rassikring, kollektiv og raskere tog.

Fjerne regjeringens tilskudd til reduserte bompenger. MDG vil bruke pengene til kollektiv, sykkel og gange. Vis mer

MDG: Skyver barnefamiliene foran seg

– Skal ikke bilistene også bidra i kampen mot utslipp og klimaendringer?

– Jo, men det gjør de jo. Når vi skal gjennomføre ulike klimatiltak, må vi ha innbyggerne med på laget. Da er ikke forbud eller skyhøye avgifter veien å gå, sier hun.

I en forskningsrapport fra NIBR har 2305 barnefamilier på flyttefot svart hvorfor de ønsket å flytte. For lite plass er bare én grunn til å forlate byen. For halvparten av utflyttere fra indre by var manglende parkering en tung flyttegrunn.

– Barnefamiliene flykter fra Oslo på grunn av parkeringspolitikken til byrådet, sier Jensen.

MDGs leder, Une Bastholm, sier at «Siv Jensen skyver barnefamiliene foran seg i kampen mot grønn byutvikling og misbruker statistikk i kjent Frp-stil».

– Grunnen til at barnefamilier flytter ut av Oslo, er ikke først og fremst mangel på parkeringsplasser, men at de ønsker seg tryggere skoleveier og et trygt bomiljø, sier hun.

MDGs leder, Une Bastholm (t.v.), og samferdselsbyråd Lan M. Berg sier at «de mest sårbare i byene rammes av Frps politikk». Foto: Heiko Junge

– Det går av seg selv

Funksjonshemmede rammes også hardt av MDG, mener Frp.

– For funksjonshemmede er ikke T-banen eller sykkel et alternativ. Eller gange. De må antagelig selge leiligheten og flytte ut av byen for å kunne fungere i hverdagen.

– Hva er Frps oppskrift for å løse lokal forurensing og nasjonale utslipp?

– Å fortsette med de tingene vi vet virker: stimulere teknologutvikling og holde avgiftene nede. Det er ikke noe problem. Det går av seg selv. Bilavgiftene har vært et vellykket virkemiddel, sier hun.

Jensen er opptatt av at «man må ta hensyn til at folk har individuelle behov».

– Når man hører på Berg, kan man få inntrykk av at alle som bor i Oslo, kan sykle eller ta T-banen. Det er ikke riktig. Du har folk som jobber skift, også om natten når det ikke går trikk og buss. Eller leverer unger i barnehager og skole. Hverdagen går ikke opp for folk, sier hun.

Jensen mener at klimamål som utslippsfri hovedstad er urealistiske.

– Dette er bare tull. Oslo skal ikke være en bilfri by. Vi kan ikke gjennomføre en politikk som er stikk i strid med folks interesser, sier hun.

– Hva skiller Sp og Frp som bilpartiet?

– Sp bryr seg katta om bompenger. De stemmer for alle bompengeprosjekter i hele landet. Den andre forskjellen er at vi sier det samme i Oslo bystyre som vi sier i Stortinget, svarer hun.

MDG: De mest sårbare rammes

Une Bastholm sier at med «Frps politikk vil klimagassutslippene fortsette å øke, luften bli dårligere, skoleveiene utrygge og støyen verre».

– De som har dårligst råd, bor tettest på de mest trafikkerte veiene der boligprisene er lavest, har ikke råd til bil og førerkort og er avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud, sier hun.

Bastholm bekrefter at de «vil øke bensinprisen, som er helt nødvendig i vår tid med en klimakrise».

– Men vi vil dele pengene ut igjen til alle nordmenn som en klimabelønning. Og innbyggere i distriktene får mest utbetalt. Og MDG vil bygge ut ladestasjoner i rekordfart, og støtte de som ikke har råd til en brukt elbil, og ikke kan bruke kollektiv i hverdagen, sier Bastholm.