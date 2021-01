Mens minstepensjonen for enslige gjør nye hopp i år, går minstepensjonen til denne enslige 77-åringen ned.

De siste fire årene er det blitt et økende gap mellom pensjonen til enslige innvandrere med kort botid i Norge og enslige minstepensjonister. – Det har ikke vært noe mål, sier KrF.

Sefketa Teskeredzic har fått brev om at hun fra og med i år får litt mindre utbetalt. Foto: Olav Olsen

Samtidig som politikere i regjeringspartiene skryter av at landets enslige minstepensjonister stadig har fått mer å rutte med, går utviklingen i motsatt vei for mange eldre enslige innvandrere. Det er blitt et økende gap.

– Vi er mange som har fått brev om at den supplerende stønaden nå går ned, sier Sefketa Teskeredzic.