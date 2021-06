Trakk seg fra lederverv etter påstander om trakassering. Nå får han svar fra Frp-ledelsen.

Roar Wesche Juul etterlyser et oppgjør med negative holdninger mot LHBT-personer etter å ha trukket seg som leder av Asker Frp. Slik svarer partiledelsen.

Frp-ledelsen kjenner seg ikke igjen i Roar Wesche Juuls beskrivelse av intern hets av LHBT-personer. Foto: Heiko Junge, NTB

27. juni 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag 26. juni skrev Budstikka at Roar Wesche Juul trekker seg som leder for Asker Frp med umiddelbar virkning. Årsaken er at Juul reagerer på det han mener er negative holdninger til og karakteristikker av LHBT-miljøet. LHBT er en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Juul er selv homofil og understreker at han inntil nylig ikke har opplevd noe negativt knyttet til egen legning, hverken i Frp eller andre steder. Debattmiljøet er imidlertid blitt svært polarisert den siste tiden, mener Juul.

På lukkede facebookgrupper for Frp-medlemmer finnes det ifølge Juul trakassering og hat rettet mot LHBT-miljøet.

Eksemplene han trekker frem, er påstander om at regnbueflagget er et symbol for sexgale personer, og at bevegelsen kun er opptatt av eget kjønn og kan være skadelig for barn.

– Selv på landsmøtet til Frp har jeg hørt homofile bli satt i samme båt som pedofile, sa Juul til Budstikka.

Forsøk på å ta opp problemet både lokalt og nasjonalt har ikke ført frem, sier Juul. Han etterlyser at ledelsen går ut mot de negative holdningene.

Terje Søviknes svarer på Juuls påstander i en tekstmelding til Aftenposten. Søviknes er nestleder i Frp.

– Det stemmer ikke overens med det vi har fått inntrykk av, sier Søviknes.

Han er opptatt av å understreke at partiet skal være åpent og inkluderende for alle, og at all form for hets og nedsettende kommentarer er uakseptabelt. Samtidig sier Søviknes det må være takhøyde for debatt om Pride-bevegelsen og politikken knyttet til denne.

Når det gjelder facebookgruppene Juul henviser til, påpeker Søviknes at disse er opprettet på privat initiativ, og at ledelsen dermed ikke har kontroll over disse.

– I Frp står enkeltindividet sentralt. Ledelsen har tatt fullstendig avstand fra nedsettende holdninger og hets mot folk, enten det er på grunn av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. Det vil bli slått ned på, sier han.

Roar Wesche Juul trekker seg som leder for Asker Frp etter påstander om trakassering av LHBT-personer. Foto: Kris Micallef

Til NRK forteller Juul at det var to saker som var avgjørende for beslutningen om å trekke seg rett før valgkampen.

I mai stemte Stortinget over et forslag fra regjeringen om å endre flaggloven slik at offentlige bygninger kan flagge med andre flagg enn det norske og samiske.

Frp var det eneste partiet som stemte mot forslaget.

– Da pakket de det inn med at det kun er norske flagg som skal henge på offentlige bygninger, rådhus og så videre. Det er et tydelig signal om at de ikke ønsker at pride-flagget skal vaie i vinden på offentlige bygninger, sier Juul til NRK.

Juul er også kritisk til at Frps landsmøte måtte debattere hvorvidt legning skulle være en del av arbeidet mot diskriminering i resolusjonen til partiet. Han holdt selv et innlegg som argumenterte for. Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

– Antidiskriminerende arbeid rettet mot legning har vi holdt på med i 30 år. At et politisk parti skal diskutere det i 2021, er lovlig sent, sier Juul.