Folketeaterpassasjens butikker omgjør regelen om å nekte romfolk et glass vann

– Ingen er tjent med regler som ingen følger, sier Roar Thun, daglig leder i Youngstorget Eiendom AS, som eies av Obos og Ap.

Han innkalte i formiddag leietagerne til et hastemøte etter at diskusjonen om forbud mot å gi et glass vann til romfolk og uteliggere skjøt fart.

– Dette er et Arbeiderparti jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i.

Slik kommenterte en tilsynelatende svært sjokkert Rune Gerhardsen nyheten om nye «kjøreregler» i Folketeaterpassasjen i Oslo.

«Jeg leser i Dagsavisen at Youngstorget eiendom, som eies av bl.a. Arbeiderpartiet, har laget «kjøreregler» som innebærer at det skal bli forbudt å gi vann til uteliggere og romfolk. Hva i himmelens navn er det dere tenker på», skrev Gerhardsen på egen Facebook-side.

Nei til å gi vann og kaffe

Han viste til et oppslag i Dagsavisen om at Youngstorget Eiendom AS har laget felles regler om hvordan man skal foreholde seg til blant annet romfolk.

Roar Thun forklarer hastevedtaket i dag slik:

– Vi beklager at dette er kommet skjevt ut. Ingen er tjent med at dette skal være en stor sak man forbinder med Youngstorget og Folketeaterpassasjen. Nå overlater vi til hver enkelt leietager å avgjøre hva som er mest fornuftig til enhver tid, sier han.

Thun viser til at man i 2016 hadde særlige utfordringer med romfolk som tok seg inn og tok bolig i passasjen, spesielt i dårlig vær. Det sjenerte blant annet en del gjester på restaurantene.

Leietagerne ble da enig om å stramme inn og slutte med å servere vann, kaffe, låne ut toaletter.

Siden er det kommet til nye virksomhetsledere som ikke har hatt kjennskap til de tidligere problemene.

Spesielt ansatte ved Fiskeriet og Internasjonalen har reagert mot forbudet mot å servere vann etc.

– Vi har ingen prestisje knyttet til dette. Vi er opptatt av at Folketeaterpassasjen skal være en hyggelig plass å komme til og spise. Nå forsøker vi å legge saken død så snart som mulig.

– Spørsmål om et glass vann eller å låne toalettet blir nå beslutning som ligger lokalt hos den enkelte leietager, slutter Thun.

Styreleder i selskapet er Knut Brundtland, Gro Harlem Brundtlands sønn.

Assisterende partisekretær forsvarer reglene

Det var en ansatt i fiskebutikken i bygget som først uttrykte frustrasjon på Facebook over at han ikke lenger fikk lov til å fylle vannflasken til hjemløse som stikker innom. Aps assisterende partisekretær Kristine N. Kallset, styremedlem i eiendomsselskapet, sier at hun er opptatt av å legge til rette for å utvikle torget og passasjen som et attraktivt område å drive aktivitet i og besøke.

– Hvilke utfordringer som oppstår og hvordan de bør håndteres, forutsetter jeg at leietagerne og selskapet har en god og løpende dialog om. Arbeiderpartiet forutsetter selvsagt at eventuelle kjøreregler gjelder alle og ikke diskriminerer enkelte grupper, sier Kallset.

«Et Ap jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i»

Men den tidligere Ap-byrådslederen Rune Gerhardsen mislikte sterkt eget partis forsvar av reglene.

– Vi har akkurat fått stadfestet at en av årsakene til det elendige valgresultatet, var at vi praktiserte en menneskefiendtlig flyktning- og asylpolitikk der barn skal sendes tilbake til krigssoner. Dette er et Arbeiderparti jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i, skrev han på Facebook. Han legger til at Folketeaterbygningen i bortimot 100 år vært symbolet på Arbeiderpartiet og en politikk for utjevning, solidaritet og rettferdighet.

Gerhardsen kaller det «apartheid»

– Nå sier altså assisterende generalsekretær i partiet at det er en utfordring at mange bostedsløse og romfolk trekker til Folketeaterpassasjen og spør om et glass vann. Det skal det nå bli slutt på. Dette er ikke solidaritet og rettferdighet. Det er apartheid. Jeg har et håp om at disse tankene blir skrinlagt før solen går ned, skrev Gerhardsen.

– Dette er helt nødvendig og et minimum av hva man bør si. Dette er apartheid, sier Gerhardsen til Aftenposten.

Han sitter fortsatt i Oslo bystyre og styret i Nordstrand Ap.

– Hvis jeg er tørst og stikker hodet inn i kafeen og ber om ett glass vann, er det helt i orden. Men hvis du er bostedsløs, skal du aldeles ikke få ett glass vann. Det er en holdning som er så fremmed fra det jeg er oppdratt til. Det er ganske alvorlig at det tenkes på denne måten.

– Det er helt uakseptabelt for et parti som gjennom hundre år har stått for solidaritet, rettferdighet og likhet. Det kolliderer med det grunnsyn Ap har levd etter gjennom sin eksistens, sier han.

Gerhardsen har fått mange tilbakemeldinger på innlegget, og «alle har vært veldig positive».

– Dette selskapet eies jo av Obos og Ap. Da er det naturlig at dette blir en diskusjon i Ap, og at jeg ikke trenger å gjøre mer.

– Mener du at Ap-leder Jonas Gahr Støre selv bør gripe inn?

– Han behøver ikke det – bare noen gjør det, slutter Gerhardsen.

– Har mistet det politiske kompasset

Gerhardsen får støtte av andre med bakgrunn i samme parti.

– Det er bare trist å se hvordan partiledelsen har mistet det politiske kompasset. Jeg deler ditt håp i denne saken, skriver Torild Lien Utvik.

– Jeg er ikke religiøs, men det er ingen tvil om at bibelsk nestekjærlighet og sosialdemokratisk solidaritet er meget nær beslektet. Da må vi som sosialdemokrater også kunne hente rettledning fra den bibelske nestekjærligheten, uten å skjemmes over det, skriver Ragnar Nordgreen.