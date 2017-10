MDG og Rødt protesterer mot utestengelse fra spørretimen

– Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på linje med de andre i dialog med regjeringen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Nå har hun skrevet brev til Stortingets presidentskap for å få endret praksisen fra forrige periode, der MDG bare en sjelden gang fikk slippe til i den muntlige spørretimen, og da som regel kun i form av et oppfølgingsspørsmål på et av de andre partienes spørsmål.

Flere til sammen

I forrige stortingsperiode var MDG alene om å ha en stortingsgruppe med én representant. Nå deler de denne skjebnen med Rødt og deres nyinnvalgte Bjørnar Moxnes.

– Til sammen har Rødt og MDG flere velgere i ryggen enn både KrF og Venstre. Det blir et demokratisk problem når spørretimen ikke slipper til representanter for alle velgere, selv om presidentskapet av og til gjør et unntak, sier Bastholm.

MDG og Rødt fikk til sammen 165.310 stemmer ved høstens valg, Venstre 127.910 og KrF 122.797.

– Absurd

Den muntlige spørretimen holdes på onsdager og regjeringen varsler normalt mandag i samme uke hvilken eller hvilke statsråder som kommer. I litt over en time får Stortinget mulighet til å ta opp dagsaktuelle saker med regjeringen. Hvert spørsmål følges opp med en runde med replikker der andre partier kan følge opp temaet.

– Både MDG og vi er valgt inn fordi vi står for standpunkter som ikke er representert av de andre partiene. Da er det spesielt absurd at vi ikke får anledning til å delta og utfordre regjeringen, sa Moxnes til Klassekampen nylig.

Viktig arena

Bastholm mener at det ikke bør by på praktiske problemer å slippe til de to minste partiene på fast basis i spørretimen.

– Det er bare å legge på noen minutter. Spørretimen er en av de viktigste arenaene for dialog mellom Stortinget og regjeringen. Den skal fremme aktuell debatt og vise bredden. Derfor burde hovedprinsippet være at alle får stille et hovedspørsmål til statsrådene, og at den resterende tiden fordeles etter partienes størrelse, sier Bastholm.