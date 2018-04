FrPs «wonderboy» fra 80 og 90-tallet gjør comeback i politikken når Tor Mikkel Wara i ettermiddag utnevnes som ny justisminister.

Wara var nestleder i Frp, stortingsrepresentant fra 89–93 og leder av FpU frem til 1990. Som FpU-leder tilhørte han den liberale fløyen i partiet og var prinsipielt for fri innvandring.

Han trakk seg fra politikken etter oppgjøret mellom Carl I. Hagen og den liberale fløyen i partiet på landsmøtet på Bolkesjø i 1994. Striden sto blant annet om at Hagen ville at partiet skulle gå inn for en mer restriktiv innvandringspolitikk.

I 1993 advarte han Hagen mot å bruke innvandrersaken som stemmesanker i valgkampen, skrev NTB.

– Hensikten med å bringe temaet inn i valgkampen må være å forebygge nasjonalistiske og rasistiske strømninger, ikke bare samle stemmer, sa Wara til nyhetsbyrået den gang.

Tor Mikkel Wara har de siste årene uttalt seg lite om politikk, og det er usikkert hvor han nå står i innvandringspolitiske spørsmål.

– Wara er blitt voksen

Hagen sier til Aftenposten at han tror Wara blir en veldig bra justisminister. Han frykter ikke at Frp med Wara setter inn en mer innvandringsliberal justisminister.

– Han tilhørte den liberale fløyen på 80- og begynnelsen av 90-tallet, men er blitt voksen, sier han.

– Hva legger du i det?

– Han ser en del realiteter. Da han var for fri innvandring, var det uten fem øre i støtte fra staten. Det er det som er problemstillingen nå, at staten betaler hus, mat og klær, og at folk kommer inn, som Sylvi sa, på gullstol, sier han.

– Vet du hvor Wara står i innvandringsspørsmålet nå?

– Det vet jeg ikke, så det er jeg veldig spent på å se, men jeg tror han er blitt voksen og ser de enorme utfordringene som samfunnet står overfor, sier han.

Også statsekretær Sveinung Rotevatn er for fri innvandring: - Mitt personlige syn er at en friest mulig innvandring i verden bør være et politisk mål

Hagens kronprins

Wara ønsket ikke gjenvalg på Stortinget etter 1993, og meldte seg ut av FpU i 1994. Men han brøt aldri helt med partiet, slik flere andre i den liberale fløyen i partiet gjorde etter det opprivende landsmøtet på Bolkesjø.

Han har jobbet som kommunikasjonsrådgiver, sist i First House. Han har også bidratt i mange ulike partisammenhenger i Frp, også på konferanser og som foredragsholder for Frps fylkeslag. Han var blant annet rådgiver for Siv Jensen i forkant av at hun tok partiet inn i regjering.

Hagen ønsker Wara velkommen tilbake.

– Jeg trodde han ville komme inn i Regjeringen i 2013, sier han.

Hagen er full av lovord om sin tidligere nestleder, som han ønsket som sin etterfølger.

– Jeg spurte om han ville ta over etter meg hvis jeg trakk meg, men det ville han ikke, sier Hagen.

– Jeg tror han vil bli en veldig bra justisminister. Han har bred politisk erfaring, er god på talerstolen, tar politiske poenger raskt og sabler bort utenomsnakk, han setter seg raskt inn i saker, vet hva en statsråd kan og ikke kan gjøre, og kan de politiske spillereglene, sier han.

Avventende partifeller

– Jeg kjenner han ikke, har aldri møtt ham og vet ikke hva han står for, sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim til NTB.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde advarte før påske mot å innsette en justisminister som er «politisk korrekt og ikke tar bekymringene folk flest har på alvor», som han uttrykte det overfor NRK.

På spørsmål fra NTB om hvilke tanker han nå gjør seg om Wara som justisminister, svarer han som følger:

– Jeg har ingen tanker om det. Og skulle jeg hatt det, så ville jeg ha tatt det internt. Men Wara er god på talerstolen og en dyktig retoriker, så det blir spennende å se, sier han.

KrF: «Positiv forventning»

Tilbake på Stortinget er Sylvi Listhaug også positiv til utnevnelsen av hennes etterfølger.

– Det blir bra, sier hun, men ønsker ikke å la seg intervjue om saken.

KrF-leder Knut Arild Hareide støttet mistillitsforslaget mot Listhaug, og var dermed tungen på vektskålen som fikk justisministeren til å trekke seg. Han sier han stiller med «positiv forventning» til Wara.

– Jeg skal ta godt imot ham som justisminister, og ser frem til samarbeid. Jeg kjenner ikke så mye til hva han står for på det justispolitiske området, men det er et navn jeg stiller med en positiv forventning til, og jeg kan forstå valget til Regjeringen, sier han.