Stortingspresidenten krever full gjennomgang av regelverket etter Aftenposten-avsløring

Konsekvensen kan bli at dagens regelverk endres, opplyser stortingspresident Tone W. Trøen.

Bakgrunnen er Aftenpostens avsløring om hvordan Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har levert fiktive reiseregninger til Stortinget, og fått titusenvis av kroner fra skattebetalerne.

– Vi har i dag hatt et møte i presidentskapet der vi har fattet et vedtak om å be administrasjonen foreta en snarlig gjennomgang av regelverket. I vedtaket har vi også sagt at det bør gjøres en vurdering av krav til dokumentasjon og kontrolltiltak, sier Trøen til Aftenposten.

Vet ikke hvor mye penger det dreier seg om

Keshvari har innrømmet feil med reiseregningene, og har nå trukket seg som leder i Oslo Frp. Frp-politikeren har vært sykmeldt siden 9. oktober.

Borgen, Ørn

Frp-politikerens advokat Arve Lønnum opplyser at Keshvari har informert Stortinget om hvor mye penger han mener å urettmessig ha fått utbetalt, men han ønsker ikke å oppgi beløpet, og viser til Stortinget. Men Trøen sier at hun «ikke er kjent med» hvor mye det dreier seg om.

Keshvari har gjennom Lønnum opplyst at han ønsker å betale tilbake det han har fått urettmessig utbetalt.

– Kjenner ikke til at Stortinget har anmeldt egen representant før

Stortinget har anmeldt sin Keshvari til politiet, som nå skal gjennomgå reiseregningene og vurdere om jukset med reiseregningene kan være straffbart.

– Har det skjedd tidligere at Stortinget har anmeldt sin egen representant?

– Det er administrasjonen som har stått for anmeldelsen. Jeg kjenner ikke til at det tidligere har skjedd at en representant av blitt anmeldt til politiet av Stortinget, men dette er en alvorlig sak, og presidentskapet støtter beslutningen om å anmelde.

– Hvordan reagerte du da du ble kjent med dette?

– Jeg ble trist og veldig skuffet over at en representant bryter den tilliten som han har fått. Jeg er opptatt av at tilliten til Stortinget skal være høy, og alt som bidrar til å rokke ved tilliten til de folkevalgte er veldig kjedelig. Samtidig er det viktig å understreke at mitt inntrykk er at stortingsrepresentantene følger regelverket på en tillitsbasert måte, sier Trøen.

Kan ta opp mot to uker å avgjøre om det blir politietterforskning

Politiet har bedt Stortinget om å bruke mer tid på å skaffe dokumentasjon i saken. Det kan ta en til to uker før politiet avgjør om det blir en etterforskning.

Det opplyser Rune Skjold, leder for seksjon for økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Politiet hadde fredag et møte med administrasjonen på Stortinget.

– Det ser ut som de trenger litt mer tid til å finne fram det vi trenger av dokumentasjon, sier Skjold til NTB.

– Det vil ta noen uker, tilføyer han.

Han opplyser at politiet bisto Stortinget med råd om hvordan de kan systematisere materialet.