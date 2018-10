(Fædrelandsvennen): – Hvis Hareide trekker seg, så er Ropstad en verdig kandidat til å overta. Han har gjort det klart at han vil gå for den borgerlige retningen, og han vil nok gå inn for det med mer liv og lyst enn det Knut Arild Hareide vil gjøre, sier Laila Eliassen, fylkesleder i Vestfold til Fædrelandsvennen.

Spenningen i KrF knytter seg ikke bare til hvilken retning landsmøtet velger 2. november.

Men også til hva som skjer hvis partileder Knut Arild Hareide trekker seg som leder.

Ifølge NRK har han informert sentralstyret om at han vil gå av hvis landsmøtet velger samarbeid med dagens regjering. Etter flere svake resultater mandag ligger det ikke an til at Hareide vil gå inn i landsmøtet fredag med et flertall for sitt syn.

Mener man må vente på resultatet fra landsmøtet

I partiets største lokallag, Kristiansand, har ikke Viggo Lütcherath ønsket å delta i noen lederdiskusjon. Han sier likevel dette om Ropstads posisjon hvis Hareide skulle trekke seg:

– Han fremstår som en god leder. Så han er absolutt en god kandidat til å overta hvis det skulle bli utfallet. Men jeg synes vi må vente til vi får resultatet fra landsmøtet, sier Lütcherath.

Han legger til at det også er andre gode kandidater. For eksempel Hans Olav Syversen.

– Det er kanskje ikke så dumt å få inn noen som ikke har stått i den striden.

Fakta: Derfor er dette viktig 2. november skal KrF avholde et ekstraordinært landsmøte hvor partiet skal ta stilling til om KrF skal samarbeide med Ap og Sp eller Høyre, Frp og Venstre. Flesteparten av de 190 delegatene som skal stemme på dette møtet, velges på ekstraordinære fylkesårsmøter som avvikles i disse dager. Det er til disse møtene det sendes sentrale politikere som innleder for sitt syn. Fra ledelsen møter alltid to–en fra «rød» og en fra «blå» side. Et par steder har motparten til sentrale «røde» innledere vært lokalpolitikere.

Ikke lederdiskusjon

Ropstad møtte på Stortinget første gang som 20-åring da han var vara for Åse Gunhild Woie Duesund i 2006. Han har vært fast på Stortinget siden 2009 og ble valgt til andre nestleder i fjor. Som partileder ville han blitt den yngste noen gang i KrF.

Selv er han overhodet ikke interessert i noen lederdiskusjon.

– Dette er ikke et aktuelt spørsmål. Nå tar vi retningsvalget, og det er det vi har fullt fokus på, sier han.

– Hva synes du om at dette spørsmålet kommer opp?

– Jeg vil at vi skal få frem forskjellene på de ulike alternativene. Så jeg håper at det er det som får oppmerksomheten hele veien frem til landsmøtet.

Hareide selv er ved flere anledninger blitt spurt om han vil fortsette som leder hvis han skulle møte nederlag på landsmøtet. Men han har ikke gitt noe klart svar på hva utfallet blir.

Debatten i gang

Tross for at Ropstad selv ikke ønsker noen lederdiskusjon, er den likevel i gang enkelte steder i partiet. I Hordaland sa KrFs gruppeleder i fylkestinget, Beate Husa, til Bergens Tidende at hun hadde forståelse for at Hareide kunne synes det var vanskelig å fortsette etter et nederlag.

– Det jeg da synes er fint, er at Ropstad har fått mulighet til å vise seg frem for hele organisasjonen. Gjennom det har han vist at han er mer enn klar og mer enn moden for oppgaven, sier hun til Bergens Tidende.

Glimrende kandidat

I de fylkene der Kjell Ingolf Ropstads linje har mest støtte, er det likevel ikke noe krav om lederskifte.

– Vi har ingen lederdiskusjon, og vi har en god leder i Knut Arild Hareide, sier Dag Sele, fylkesleder i Hordaland.

Brynjar Høidebraaten i Østfold vil ikke kommentere muligheten for Ropstad som partileder. Randi Walderhaug Frosvoll i Møre og Romsdal sier at de fleste spørsmålene om lederspørsmålet får hun fra journalister.

Også i hjemfylket Aust-Agder er man forsiktig med å ta opp lederspørsmålet.

– Det er viktig å holde fast ved at vi ikke skal ha noen lederdebatt. Men hvis det skulle bli det, mener jeg selvfølgelig at han er en glimrende kandidat. Se bare på hvordan han har forhandlet frem flere budsjetter. Og også hans politiske motstandere omtaler ham som både dyktig og omgjengelig, sier Terje Eikin, første nestleder i Agder KrF.

I Vestfold mener Laila Eliassen at hun ikke krever Hareides avgang, selv om han taper.

– Hvis han selv er innstilt på å fortsette, skal han få lov til det.

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy skriver følgende i en e-post til Fædrelandsvennen om Ropstads lederkandidatur:

– Landsmøtet handler ikke om valg av ny leder. Jeg har ingen planer om å forslå at Hareide skal trekke seg. Om han selv skulle finne på å trekke seg, er Kjell Ingolf Ropstad en selvskreven kandidat som ny leder, sammen med bl.a. (Olaug) Bollestad og (Hans Olav) Syvertsen. Vi har mange dyktige kandidater i vårt parti til et slikt verv.