(Fædrelandsvennen): – Ja, jeg kjenner på et stort press for å lykkes. Men vi kan heller ikke ta KrF inn i regjering for enhver pris, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Fædrelandsvennen treffer ham med sin to år gamle datter på armen dagen etter hans mest dramatiske 24 timer som toppolitiker.