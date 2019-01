KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har havnet i en tøff abortdebatt etter at han i NRKs partilederdebatt torsdag om tvillingabort sa:

– Klarer du å bære frem ett barn, klarer du to.

Det skapte sterke reaksjoner, og fredag sa han til VG at han «burde valgt andre ord for å få frem det som var poenget.»

Men dette er ikke første gang at Ropstads abortsyn skaper bølger. I 2011 skrev han i bloggen sin at ufrivillig gravide kan adoptere bort barnet i sympati med de ufrivillige barnløse.

Han forsvarte seg mot den kritikken som kom den gangen fra en rekke politikere i andre partier. Han mente det ville være solidarisk at uønskede gravide hjalp uønsket barnløse.

– Mener du det samme i dag?

– Nei, det gjør jeg ikke. Dette er to ulike spørsmål, og det er krevende å lage en link mellom de som står i adopsjonskø og de som står i en vanskelig valgsituasjon om enten å beholde barnet eller velge det bort, svarer KrFs nestleder Ropstad via SMS.

Engasjement for menneskeverdet

– Jeg har alltid hatt et engasjement for menneskeverdet, og mener at vi som samfunn må gjøre mer for å bidra til færre uønskede graviditeter. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå skal sette i gang et arbeid for å forebygge uønskede svangerskap. Og jeg og KrF vil hver eneste dag jobbe for at støtteapparat, tiltak og rammevilkår legger til rette for at familier i krevende situasjoner får best mulig hjelp og støtte, fortsetter han.

Ropstad er internt blitt kritisert fordi KrF ikke fikk gjennomslag for å gjøre noe med paragraf 2c i abortloven, der det åpnes for abort etter 12 uke på medisinsk grunnlag.

Tvillingabort og mørkemann

Men forbudet på tvillingabort, som KrF fikk i regjeringsplattformen, har også vakt sterke reaksjoner i andre partier. Dette er også en innrømmelse som har vært tung å svelge for regjeringspartnerne, særlig i Venstre.

Ropstad, som er 33 år og et hett navn til å overta som leder i KrF, blir nå fremstilt mer og mer som en mørkemann. Til Aftenposten lørdag uttalte flere KrF-topper at Ropstad ikke var samlende nok til å ta over ledervervet etter Knut Arild Hareide.

Søndag ettermiddag skrev både Dagens Næringsliv og VG at Ropstad blir barne- og likestillingsminister i den nye regjeringen.

Senere på kvelden meldte VG og NRK at kulturminister Trine Skrei Grande (V) ifølge sentralt plasserte kilder overtar ansvaret for likestillingsavdelingen, som i dag ligger i Barne- og likestillingsdepartementet.

I kampens hete

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er enig i at det var en uheldig uttalelse om tvillingabort, men unnskylder i VG Ropstad med at uttalelsen kom i kampens hete.

Derimot er Selbekk redd for at Ropstad, i likhet med mange KrF-ledere, blir fremstilt som en mørkemann og må slite hardt for å bli likt utenfor KrFs kjerneområder.

KrF rammes av utmeldelser og sliter med å stille lister ved høstens kommunevalg, fordi partiets profil synes mer å være tilpasset bibelbeltet, slik det fremkom i en reportasje i Aftenposten lørdag.

– Er du engstelig for at du av motstandere nå bevisst stempler deg som en mørkemann?

«Som politiker må jeg tåle tøffe angrep fra meningsmotstandere, samtidig som jeg håper vi klarer å diskutere sak uten å karakterisere hverandre», svarer han via SMS.