– Det er tall i feil retning som jeg beklager. Men jeg er ikke overrasket, sier Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

På Norstats måling for februar for Aftenposten og NRK faller Ap fra 29,2 prosent oppslutning til 26,5 prosent. Det er under resultatet fra katastrofevalget i 2017 da partiet fikk 27,4 prosent oppslutning.

Les også: Stort rødgrønt flertall i februarmålingen

Støre: Stor kontrast i Ap

Paal Audestad

Støre er ikke i tvil om at alt bråket de siste ukene etter valgkomiteen i Trøndelag Ap først innstilte Giske til fylkesstyret, er årsakene til tilbakegangen.

– Vi har hatt to uker med stor kontrast i vårt parti: På den ene siden ti årsmøter med masse politikk, god stemning og mobilisering for valget. På den andre siden har oppmerksomhet rundt Trond Giske, video og nominasjon i ett fylke tatt mesteparten av oppmerksomheten i media, sier Støre.

Så tenker han seg om et sekund, og sier med en diksjon som forsterker alvoret:

– Nå vil jeg si med trykk: Velgerne er lei av dette. Og partifolk er veldig lei av dette.

– Grunnstemningen er god

Ifølge Støre er det entydige budskapet fra alle årsmøtene «la oss få jobbe med de politiske sakene».

Les også: Giske om Trøndelag Ap: Som om å komme hjem.

Oppgaven for Ap-medlemmene er ifølge Støre å kjempe «for en aktiv oppvekstpolitikk, nye grep for en tryggere eldreomsorg og gode kollektivløsninger i trafikken».

– Når jeg er lei av å kommentere denne typen saker er det likevel med en optimisme i bunn: Det er fordi grunnstemningen der ute i partiorganisasjonen er så god. Det er så mange nye, spennende kandidater som stiller til valg sammen med erfarne kjente at jeg har tro på et godt kommunevalg for partiet, slutter Støre.

– Nå må det bli slutt

– Er dette en ordre til Giske og hans støttespillere om å dempe seg?

– Meldingen partifeller sender inn, er at nå må det bli slutt på denne saken. Og at vi vil videre. Vi skal behandle saker ordentlig og grundig. Det har jeg lagt vekt på også i denne saken. Men nå er det satt sluttstrek.

– Tilbakemeldingen er så entydig at de vil jobbe med saker som de gikk inn i politikken for, sier Støre.

– Nå må det bli slutt på debatt om comeback og nye verv til Trond Giske?

– Mitt budskap bør ikke være til å misforstå i noen deler av partiet. Når jeg er optimist, så er det fordi dette er så bredt forankret, og jeg forventer at alle partimedlemmer og tillitsvalgte tar det budskapet på alvor, slutter Ap-lederen.

Ny bunnmåling for Venstre

Venstre får bare 1,9 prosent oppslutning og får ingen uttelling for statsrådspostene. Det er 0,7 prosentpoeng tilbakegang siden januar. Hvis det blir valgresultatet, vil Venstre miste 7 av 8 stortingsrepresentanter. Skei Grande ville blitt eneste Venstre-representant på Løvebakken.

KrF går svakt frem og ligger akkurat på sperregrensen med 4 prosent. Høyre går frem 1,4 prosent til 24,3 prosent. SV, Rødt og Sp har små endringer siden forrige måned.

Hadde målingen vært valgresultat, ville gitt hele 97 mandater til de rødgrønne og regjeringsskifte. Det trengs 85 mandater for å få flertall i Stortinget.