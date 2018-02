Podkasten Aftenpodden (lenker til sendingen nederst i saken) kommer hver uke, og snakker denne uken om blant annet:

Vaksinemotstandere.

Milliard-overskridelsene ved Stortinget,

Utøya-filmen

NRKs reportasje om Trond Giskes besøk i Møre og Romsdal.

Rikskringkasteren beskriver hvordan Ap-nestlederen som gikk av etter å ha erkjent dårlig oppførsel kom «inn i varmen, milevis unna den urbane metoo-eliten» da han besøkte Surnadal Ap, og fikk stående applaus.

Eilertsen mener inngangen bygger opp under en forståelse av at Giske-saken handler om by mot bygd - Oslo mot resten av landet - og er en politisk maktkamp.

–- Dette handler ikke om Oslo mot resten av landet, det handler om noe annet. Når NRKs reporter legger det som premiss i introen til en sak, det er det største vrøvl. At de har sluppet det gjennom, det må sitte en vaktsjef og se lenge i veggen, og tenke at «jeg må skjerpe meg noe helt kapitalt», sier politisk redaktør Trine Eilertsen.

Kulturredaktør Sarah Sørheim er ikke mindre tydelig:

– Premisset er at det er en liten elite i Oslo som har brukt dette i en maktkamp, noe som er helt falskt. Hvis det blir stående som en sannhet, blir hele denne saken feil fra nå av.

NRKs fagdirektør Marius Tetlie sier følgende til Aftenposten om saken:

– Dette er en uheldig formulering som vi ikke burde ha brukt. Formuleringen beskriver ikke alvoret i det #metoo handler om. Vi har kontrollfunksjoner, men i dette tilfellet så ble ikke formuleringen luket vekk.

Hør hele diskusjonen i ukens podkast. De to redaktørene har også noen klare meldinger til vaksineskeptikere og Olemic Thommessen.

