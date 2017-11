Hagen vil trekke seg fra Stortinget for å sikre plass i Nobelkomiteen

Hagen skal onsdag morgen ha sendt et brev til parlamentarisk leder Hans Andreas Limi om at han ønsker å trekke seg fra Stortinget med umiddelbar virkning, skriver DN.

Avisen gjengir Carl I. Hagens brev i sin helhet.

«Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning», skriver Frp-veteranen.

Det er strenge regler knyttet til om innvalgte medlemmer av nasjonalforsamlingen kan trekke seg. Aftenposten har kontaktet Stortingets administrasjon med spørsmål om dette vil være mulig i Hagens tilfelle, men har foreløpig ikke fått svar.

Har du problemer med å henge med i debatten om hvem som skal inn i Nobelkomiteen? Her er ni spørsmål og svar som gjøre deg litt klokere

Hagen er andre vara fra Oslo

Carl I. Hagen er i i perioden 2017–2021 Frps andre vararepresentant til Stortinget for Oslo. Så lenge Siv Jensen er statsråd, er han første vararepresentant. Det betyr at han møter på Stortinget dersom en av de to foran ham på listen er forhindret fra å stille. Det har de siste ukene vært en intens debatt om hvorvidt det er riktig å velge en stortingsvara inn som medlem i Nobelkomiteen.

Frp vil ikke vrake Hagen

Mandag ba et flertall av de parlamentariske lederne på Stortinget Frp om å tenke seg om og fremme en annen kandidat enn Carl I. Hagen som sitt medlem i Nobelkomiteen.

På et møte onsdag om én uke tar Frps stortingsgruppe debatten om Hagen skal byttes ut. Frp-politikerne på Stortinget som Aftenposten har snakket med, signaliserer at det er lite aktuelt å gå for en annen kandidat på grunn av press fra de andre partiene.

Det er foreløpig ikke avklart om opposisjonen på Stortinget kommer til å stille med en motkandidat dersom Frp står fast på at Hagen er deres kandidat.

Aftenposten kommer tilbake med mer