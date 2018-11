1. Juks med reiseregninger

De 169 stortingsrepresentantene er mye på reise, og tidligere i høst fikk Aftenposten innsyn i en oversikt over 19.700 reiseregninger politikerne har levert de siste to årene.

Vår gransking avdekket at Frps stortingspolitiker Mazyar Keshvari har levert en rekke fiktive reiseregninger – og på den måten fått utbetalt minst titusenvis av kroner han ikke hadde krav på.

Det systematiske jukset ble ikke avdekket av Stortingets administrasjon, som nå har innført et nytt regelverk for å sørge for at reisene er godt nok dokumentert.

Borgen, Ørn

Keshvari ble anmeldt av Stortinget etter Aftenpostens avsløring. Han er nå siktet for grovt bedrageri, og Oslo-politiet etterforsker saken.

2. Stortinget betaler når egne representanter kjemper for gjenvalg

Når politikerne blir innvalgt på Stortinget, får de dekket en rekke utgifter av det offentlige: Reiser knyttet til vervet som stortingsrepresentant, bolig i Oslo, pendlerreiser til hjemstedet og telefonutgifter er noe av dette.

Men en gjennomgang av reiseregningene viser at politikerne i 2017 også leverte et hundretalls reiseregninger for å drive valgkamp for eget parti, etter at Stortinget hadde endret egne regler for dette for flere år siden.

Paal Audestad

– For meg virker dette som en form for partistøtte som jeg tror mange ikke er klar over. Det blir på en måte en subsidiering av partienes valgkamp, sa Bernt Aardal, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Les saken: Stortinget betaler når egne representanter kjemper for gjenvalg

3. Stortingspartiene får store fordeler når offentlige støtte skal fordeles

Norske politiske partier får offentlig støtte fra flere kilder. Partiene som er innvalgt på Stortinget bevilger seg selv ekstra penger i form av såkalt partigruppestøtte, som er penger som er ment å brukes på å støtte opp det politiske arbeidet for stortingspolitikerne.

Aftenpostens beregning viser at partiene som er innvalgt på Stortinget i 2017 fikk utbetalt over tre ganger så mye offentlige penger pr. velger enn de partiene som ikke er innvalgt på Stortinget.

SSB erkjenner også at statistikken som viser partistøtte har svakheter, siden partigruppestøtten ikke regnes inn.

Les sakene: Dette er vinnerne og taperne når offentlige penger fordeles til partiene

4. Hemmeligholder hvordan de bruker offentlige penger de bevilger seg selv

Partigruppestøtten, som er nevnt over, utgjør mye penger. Fra 2013 til 2017 har Stortinget bevilget 862 millioner skattekroner til partigruppene.

Samtidig har Stortinget vedtatt at detaljene rundt hvordan pengene brukes ikke skal være omfattet av samme åpenhetskrav som politikerne stiller til offentlig sektor og Norges idrettsforbund (som også finansieres med offentlige penger).

Da Aftenposten ba om detaljerte oversikter som viser hvordan disse pengene brukes, sa fem av ni partier nei.

– Det er lite demokratisk og lite tillitvekkende at partiene ikke forstår at det er behov for åpenhet om hvordan offentlige midler brukes, sa Kristine Foss, som er jurist, rådgiver og ekspert på offentlighet i Norsk Presseforbund.

Senere har Venstre snudd, og det er nå Ap, Høyre, Frp og Sp som ikke vil gi fullt innsyn. MDG, SV, KrF, Rødt og Venstre har valgt å praktisere full åpenhet.

Les sakene:

5. Bruker offentlige penger på fest og moro

Aftenpostens gjennomgang av tilgjengelig regnskapsinformasjon viser at flere av partiene på Stortinget bruker enormt mye mer offentlige penger på fest og moro enn det de lar statlige ansatte få lov til. Midler kommer fra partigruppetilskuddet som skal brukes på «stortingsrelevant arbeid».

Mens offentlige ansatte som sykepleiere må betale for eget julebord, hadde Frp brukt 26.900 kroner pr. person på fest, moro og en London-tur i 2017.

Foto fra Facebook-siden til stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp).

Det er 57 ganger mer enn det statlig ansatte har lov til. Samtidig nektet de og Høyre, Ap og Sp å vise detaljene.

Totalt har partigruppene brukt 9,6 millioner kroner på slike formål fra 2013 til 2017.

Venstre brukte blant andre offentlige penger på å betale for bursdagsfeiringen til stortingsrepresentant Ola Elvestuen, viste de detaljerte regnskapstallene.

6. Krever at statsansatte sparer og kutter – skjermer seg selv

Det borgerlige flertallet på Stortinget har vedtatt at alle statlige virksomheter må kutte 0,5 prosent i egne budsjetter årlig.

Samtidig har de skjermet overføringene til sine egne partigrupper, som blant annet er blitt brukt til festene som er nevnt over.

Olav Olsen

7. Stortinget krever at egne politikerne bruker opptjente bonuspoeng på tjenestereiser – har ingen oversikt som tyder på at det skjer

Stortingspolitikerne reiser med fly rundt i Norge og verden for store summer. Mange opptjener derfor bonuspoeng som representerer store verdier.

Stortinget har bestemt at disse bonuspoengene skal brukes på tjenestereiser, slik at det ikke brukes mer offentlige penger på å kjøpe flyreiser enn nødvendig.

Halvor Solhjem Njerve

Likevel klarer ikke Stortinget å gi noen eksempler på at regelverket faktisk blir fulgt, og flere tidligere stortingsrepsentanter sitter nå igjen med flere hundre tusen ubrukte bonuspoeng – som kan ha blitt brukt på private formål.